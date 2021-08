Leegebruch

Das auffälligste Gimmick an der Schwalbe von Marco Stephan aus Leegebruch ist ein kleiner Würfel. „Den habe ich auf einem Simson-Treffen entdeckt“, erzählt der 44-Jährige. Es wurde ein kleines Loch reingebohrt, ein Gewinde, und jetzt ist der Würfel eine Schraube auf dem Deckel für den Motor des alten DDR-Mopeds.

Ursprünglich war seine Schwalbe mal saharabraun – so wie die meisten Menschen die Schwalben-Lackierung kennen. „Es ist alles überarbeitet.“ Das Besondere: Das Gefährt wurde foliert. „Wir haben sie im Winter aufgebaut“, erinnert sich der Leegebrucher. „Das war im Wohnzimmer.“ Damals sei alles abgeschliffen worden, dann foliert. Alles andere wäre im Wohnzimmer eventuell schwierig geworden.

Die Schwalbe mit dem Würfel. Quelle: Enrico Kugler

Auffällig an der Schwalbe ist nicht nur der Würfel auf der Motorklappe. Hinten befindet sich ein alter Kanister. „Das war mal ein alter DDR-Kanister für zwei Liter Öl, den habe ich mal bei Opa im Schuppen gefunden.“ Er wurde umgebaut und ist nun eine Art kleiner Stauraum, dazu kam noch ein ehemaliges Briefkastenschloss. Der Lenker der Schwalbe ist mit Karbonfolie verkleidet. Den Schalthebel habe ein Freund geschweißt, erzählt Marco Stephan. Auch ist die Schwalbe ein bisschen tiefer gelegt.

Auf dem Tacho stehen 5065 Kilometer. Dennoch ist unklar, wie viele Kilometer das Moped schon wirklich runter hat. „Der alte Tacho war Schrott.“ Die Schwalbe – eine Simson KR 51/1 stammt aus dem Jahr 1978. Der Leegebrucher hat sie seit etwa sechs Jahren. „Das war ein Scheunenfund aus Staßfurt.“ Ein Kumpel hatte sie dort gekauft, und er hatte sie dann dem Kumpel abgekauft.

Ein alter Ölkanister ist jetzt eine Art Kofferraum. Quelle: Enrico Kugler

Marco Stephan ist die Schwalbe vertraut. „Ich komme ja aus dem Osten, ich bin damit aufgewachsen.“ 1993 hatte er mit 16 Jahren eine Schwalbe S 51, das Moped, das in der DDR mit am weitesten verbreitet war. „Und ich wollte schon immer eine Schwalbe haben, die ist ja Kult.“ Marco Stephan hat auch noch ein zweites Moped, einen Star. „Und wir haben gerade ein drittes Projekt, das wird auch wieder eine Schwalbe.“ Die könnte eventuell für die Tochter sein, die sich so ein Gefährt wünscht. Auch Sohn Lenny ist begeistert von der Schwalbe. „Der ist immer ganz heiß darauf, mitzufahren.“ Das Moped, das er hier präsentiert, „wird eventuell zurückgebaut auf das Original.“ Denn er sagt, das Original sei jetzt langsam wieder gefragter als die umgebauten Mopeds. „Am meisten fasziniert mich die Einfachheit, und ich finde es gut, dass zu DDR-Zeiten alles irgendwie kompatibel war.“ Man habe viel improvisieren können.“

Die alten Mopeds sind das große Hobby von Marco Stephan. „Bei Autos habe ich das gar nicht. Es ist auch ein bezahlbares Hobby. Beim Auto geht ja gleich immer alles ins Geld.“

Marco Stephan mit seiner Schwalbe. Quelle: Enrico Kugler

Tempo 65 mit der Schwalbe sei das höchste der Gefühle, was machbar sei, sagt der Leegebrucher. Dabei seien die Landstraßen und die Dorfstrecken am besten zu befahren. Die nutzt der Fliesenleger auch, um zu verschiedenen Nostalgietreffen zu fahren. Außerdem gehört zu den Germendorfer Kultvögeln, die am 18. September das große Ostalgietreffen organisieren.

Von Robert Tiesler