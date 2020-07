Masterplan für die Gemeinde: Leegebruch stellt die Weichen für die Zukunft

Leegebruch

Die Gemeindevertreter haben bei ihrer Sitzung am Dienstag die Weichen für die Zukunft gestellt. Sie verabschiedeten mit großer Mehrheit ein Konzept, das die Grundlage für die Entwicklung in den kommenden Jahren sein soll. „Wir wollen den Weg der Gemeinde künftig grundlegend festlegen“, erklärte Bürgermeister Martin Rother ( CDU), der das Papier am Dienstagabend vorstellte. Das Konzept sei vor allem wichtig für die Beantragung von Fördermitteln.

Oberste Priorität hat aber die Erweiterung der Pestalozzi-Grundschule angesichts deutlich steigender Schülerzahlen in den kommenden Jahren um bis zu 140 Kinder – den größten Sprung gebe es bis 2024. Die Verwaltung will neben einer Erweiterung auch ein Ganztagsmodell für die Schule einführen, die eine Nutzung durch den Hort anschließend ermöglichen solle. Das sei mit der Schulleitung besprochen worden. „Es ist wichtig, dass wir da gemeinsam an dem Ziel arbeiten“, so Martin Rother. Denkbar sei auch ein „Südriegel“ – der Anbau von sechs Klassenräumen an die südliche Stirnseite des Hauptgebäudes samt Ganztagsmodell. Wichtig sei, dass für Schule und Hort eine gemeinsame Erweiterungslösung gefunden werde. Zudem hätten bereits mehr als 100 Kinder besonderen Förderbedarf.

„Das ist für mich erschreckend, wenn man von knapp 400 dann 108 Kinder mit dem Bedarf hat“, so Rother. Für ihn sei das ein Scheitern der Inklusion. Die Träger müssten entsprechende finanzielle Ausstattung bekommen, so Rother mit Blick auf die Landesregierung – er fühlt sich bei der Umsetzung der Inklusion alleingelassen. Das Problem hätten nun die Lehrer und die Horterzieher, Einzelfallhelfer seien schwer zu bekommen. Hier könnten künftig etwa Sozialarbeiter helfen, Kostenpunkt: rund 72 000 Euro pro Jahr. Wichtig seien laut dem Papier für die Grundschule etwa auch das Raum- und Medienkonzept, der Austausch von Heizkörpern oder die Barrierefreiheit der Sanitäranlagen.

Ein Zentrum für Fachärzte

Als prioritär wird außerdem der Erweiterungsbau der Kita „Sonnenschein“ am Standort des Jugendklubs „T-Point“ eingestuft. „Die eigentliche Immobilie des Klubs ist gut für einen Abriss, aber nicht für mehr“, fand Rother deutliche Worte zum maroden Gebäude – eine Sanierung allerdings würde laut Kostenschätzung rund eine Million Euro kosten. Der Klub könne an den Standort „Dorfaue“ ausweichen, bis die Zukunft geklärt ist. Auf dessen Areal würden 80 Kitaplätze entstehen – die Hälfe für Kinder bis drei Jahre, die andere für ältere. „So können wir die 30 Plätze, die uns in der Spitze fehlen werden, abdecken und noch eine Reserve haben“, so Martin Rother. Er betonte aber mit Blick auf den T-Point, dass ein Anlaufpunkt für die Jugend auf jeden Fall notwendig sei.

Wichtig ist ihm auch dieses Projekt: ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) könne am bisherigen Standort des Bauhofes entstehen, dies sei zentral gelegen und mit Bushaltestelle vor der Tür. „Dort könnten wir ein Mehr von Fachärzten anbieten die über die normale Versorgung hinausgehen. Das machen uns ja andere Kommunen vor“, so Rother. Er erklärte, Ärzte würden für ihre Praxen schwer Nachfolger finden, da könne ein MVZ helfen. „Für die Bürger, die nicht einfach nach Berlin fahren können, tragen wir Verantwortung“, so Rother.

Ein Sportcampus ist geplant

Zentral für die Zukunft ist aus seiner Sicht auch ein Sportcampus – mit Sporthalle samt Sportplatz, Rundlaufbahn und Sozialräumen – könnte laut dem Konzept an der Sportanlage Am Kleeschlag konzentriert werden. So könnten Synergien genutzt werden, von Parkplätzen bis zu den Sanitärbereichen. Die Halle hält das Papier für wichtig. „Dass ein 7000-Einwohner-Ort eine Sporthalle gut vertragen kann, ist klar“, so Rother. Das Konzept sieht für den Sportplatz – der Großteil Anfang der 1950er-Jahre gebaut – unter anderem auch die Sanierung der Umkleiden, die Trockenlegung der Mauerwerks oder eine Zaunerneuerung vor.

Auch das Thema Öffentlicher Personennahverkehr sei eine elementar wichtige Aufgabe für die Zukunft, größtes Thema in diesem Zusammenhang sei die Busanbindung der Gartensiedlung. Nötig seien unter anderem die Sanierung der Veltener Straße nötig (etwa 1,1 Million Euro laut Kostenschätzung). „Bevor dauerhaft 110 Busse pro Tag langfahren, muss die Straße grundlegend saniert werden“, so Rother.

Auch die Verbesserung der Straßen-, Entwässerungs- und Schmutzwasseranlagen habe Priorität. Vor acht Wochen habe ein Auto bei einem Unfall am Kleeschlag einen Stromkasten umgefahren – ein Drittel der Entwässerungsanlage im Ort sei wieder ausgefallen, so Rother, der in diesem Zusammenhang daran erinnerte, dass es nach dem Hochwasser eine Schadenssumme weit über zehn Millionen Euro für die Anwohner gebe.

Mehr Platz für Menschen ohne Wohnung

Auch andere Projekte sieht der Plan vor, allerdings ohne Priorität. Unter anderem sei eine Komplettsanierung der Mietblöcke im Robert-Koch-Platz mit 62 Mietwohnungen nötig – man sei 22 Jahre nach der Grundsanierung und müsse bei Auszügen immer wieder nachbessern. Zudem müssten die Wohnungen barrierefrei werden. Unklar ist indes das Schicksal der Dorfaue 6. „Ein Fünftel ist in Privatbesitz, deshalb kann man nicht einfach mit der Raupe durchfahren“, so Martin Rother. Ob Abriss oder Sanierung, das sei weiter unklar. Ein Verkehrskonzept für den Ort sei ebenfalls wichtig – es müssten nun 1,50 Meter als Abstand zu Radlern für Autos eingeplant werden. Dafür seien die Leegebrucher Straßen aber eigentlich zu eng. Die Sanierung der Gemeindestraßen, viele sind etwa 80 Jahre alt, samt Sanierung der Trinkwasseranlage sei eine weitere große Herausforderung. Zudem gebe es mehr Obdachlose in der Gemeinde, es gebe derzeit aber nur drei Schlafplätze.

Denkbar wäre laut Konzept der Ausbau eines alten Büros des ASB am Robert-Koch-Platz 4-6. „Die Lage auf dem Wohnungsmarkt hat das Problem deutlich in den Vordergrund geschoben“, so Martin Rother, der auch noch wichtige andere Themen nannte – von der Sanierung der Kitas über die technische Ausstattung der Feuerwehr, einem Grünflächenplan, der Sicherstellung der Löschwasserversorgung bis hin zum Konzept für eine barrierefreie Infrastruktur. Zum Thema Niederschlagsentwässerung sei unter anderem die Fertigstellung des Generalentwässerungsplans, die Erneuerung der 20 Durchlässe, die Sanierung der Birkenallee, die Instandhaltung der Gräben, der Bau von Schöpfwerken und der Kauf von Überflutungsflächen wichtig.

Zustimmung von den Gemeindevertretern

Martin Rother betonte, dass alle aufgezählten Punkte nicht innerhalb von fünf Jahren abzuarbeiten seien – aber man müsse damit anfangen. Martin Hinze ( CDU) lobte das Konzept ebenfalls, die Fraktion unterstütze es. Auch Sonja Siebert (Linke) erklärte, ihre Fraktion könne mitgehen, das Konzept erfasse die Schwerpunkte. Isolde Bree (HGBV) erklärte, sie vermisse die Diskussion über Prioritäten in dem Papier, zudem tauche in dem Konzept nicht einmal das Wort „Senioren“ auf – das sei aber ein wichtiges Thema für die Zukunft. Es gebe vier Punkte in den Prioritäten, die auch für Senioren wichtig seien – allen voran das MVZ. Auch eine größere Sporthalle könnten Senioren nutzen, konterte Rother.

Von Marco Paetzel