Muh-Muh-Re-Re - Spaß wie eh und je

Bonbons von den schmucken Majoretten flogen ins Publikum und eigentlich wollte Ihre Lieblichkeit Prinzessin Monique Scholz (31) hoch zu Ross vor dem Rathaus erscheinen. Ihr Gemahl, ihre Hoheit Prinz Patrick Orlamünder (36), sollte den edlen Rappen führen. Doch Rappe Hardis war trotz Training so aufgeregt, dass Prinzessin Monique nach den ersten Metern doch lieber zu Fuß ging und nun „Aug in Aug“ mit dem winkenden Fußvolk war. Und das war begeistert von dem neuen Prinzenpaar.

Bürgermeister Martin Rother hat den Schlüssel übergeben. Quelle: Jeannette Hix

„Obwohl wir zwei ja eigentlich nicht so gerne in der Öffentlichkeit stehen, sind wir total stolz, dass wir als Prinzenpaar den Carneval Club Leegebruch (CCL) präsentieren“, sagt Patrick Orlamünder, der sonst beim SG Blau-Weiß Legebruch den Fußball kickt. Doch nun hält er fest das Zepter in der Hand, trägt als Prinz eine lindgrüne Fliege, die zum lindgrünen Kleid seiner Prinzessin passt. In einer Berliner Boutique hat Monique sich das Kleid ausgesucht.

Das Rathaus ist gestürmt, der Schlüssel übergeben. Quelle: Jeannette Hix

„Gefühlt hatte ich 1000 Kleider an. Aber am Ende habe ich mich für das erste entschieden, das mir gleich ins Auge fiel“, sagt Monique. Auch privat sind Monique und Patrick ein Paar, betreiben die „Olmoland“-Farm mit Pferden, Alpakas, Hühnern und Gänsen. Der Farm-Name setzt sich aus den Namen der zwei zusammen.

Beim Carneval Club Legebruch haben sie sich einst kennengelernt. „ Patrick hat damals beim Männerballett mitgetanzt und damals war mein Vater Ralf der Prinz“, sagt Monique. „Und irgendwie hat es dann zwischen uns gefunkt“, sagt Patrick.

Sorgten für die Musik: Marina Meyer und Harald Rolle. Quelle: Jeannette Hix

Unter dem Leegebrucher Schlachtruf Muh-Muh-Re-Re war Mittwoch kurz nach halb Elf der bunte Zug vom Festzelt am Parkplatz Richtung Rathaus gezogen.

Da war Rappe Hardis noch cool – später wollte er lieber auf die Weide zu seinen Kumpels. Quelle: Jeannette Hix

Vorneweg immer Fahnenträger (und Carneval-Verkehrsminister) Bernd Keil. Doch zu sehen war er für die meisten Zuschauer nur selten – irgendwie hing ihm immer die Vereinsfahne vor der Nase. Seit 38 Jahren ist er beim CCL dabei, den vor 57 Jahren Alfred Heinrichs (90) mit gegründet hat. Jetzt hat der Club 180 Mitglieder.

Der rot-weiße Zug zieht durch Leegebruch und sorgt für Stimmung. Quelle: Jeannette Hix

Und als die Truppe in ihren schicken roten Kostümen samt Zuschauertraube kurz vor 11 Uhr vor dem Rathaus angekommen war, düste Alfred Heinrichs mit dem Fahrstuhl hoch in das Büro von Bürgermeister Martin Rother ( CDU). Hinrichs wollte dabei sein, als dort um 11.11 Uhr das Prinzenpaar den Rathausschlüssel vom Bürgermeister überreicht bekam und nun während der 5. Jahreszeit regieren wird.

Alfred Heinrichs hat vor 57 Jahren mit den Carneval Club Leegebruch gegründet – hier im Gespräch mit Bürgermeister Martin Rother (l.). Quelle: Jeannette Hix

Auch ein Säckel Münzen gab’s – mit Schokoladen-Talern. Bürgermeister Rother: „Wir haben erst ein Feuerwehrauto für 500 000 Euro gekauft – das ist der Rest aus der Kasse.“ Gefeiert wurde bis abends bei Erbsensuppe und Bier im Bierbunker und sowieso bis Aschermittwoch. Dann ist alles vorbei.

