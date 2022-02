Leegebruch

Es begann Silvester 2012 mit einem großen Knall. Norbert Gillmeister war mit seiner Frau auf der Terrasse seiner Leegebrucher Wohnung, als eine Rakete auf dem Grundstück landete und explodierte. „Da fing das an“, sagt er. „Ich war mit einem mal taub“, erinnert er sich an diesen Moment. Erst langsam kam die Hörfähigkeit wieder – aber nie mehr so, wie sie vorher war. Norbert Gillmeister ging zum Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Schnell war klar: Er ist seitdem hörgeschädigt. Auf dem linken Ohr hat er einen Hörverlust von 35 Prozent, rechts sind es 45 Prozent.

Inzwischen trägt er ein Hörgerät. „Wenn ich das rausnehmen würde, würde ich Sie kaum verstehen“, sagt der 77-Jährige. „Mit dem Hörgerät geht das. Ich kann die Lautstärke anpassen. Dadurch bekommt man wieder optimale Hörverhältnisse.“ Probleme gebe es hin und wieder beim Fernsehen. Nicht alle Sendungen seien untertitelt. „Fernsehfilme sind manchmal nicht zu verstehen.“

Norbert Gillmeister. Quelle: Enrico Kugler

Er wollte aber mit seiner Hörschädigung nicht alleine bleiben. Schon zwei Monate später gründete er bei der Sekis in Oranienburg die Selbsthilfegruppe Hörgeschädigter in Oberhavel, dessen Sprecher und Leiter er bis heute ist. „Wir haben keine Mitglieder, sondern Interessenten“, sagt er. „Zur Selbsthilfegruppe muss man nicht, man kann kommen.“ Es gebe derzeit um die 50 Interessenten, zu den Sitzungen kommen zwischen zehn und 15 Menschen. „Immer am letzten Mittwoch im Monat, außer im Dezember“, erklärt Norbert Gillmeister. Er habe sich schon immer engagiert, deshalb wollte er das auch mit dieser Selbsthilfegruppe. „Ich wollte mich immer auch für andere einsetzen.“ Denn er habe festgestellt, dass der direkte Dialog immer sinnvoller sei, als bestimmte Dinge nur von anderen Menschen zu erfahren.

Es geht in der Selbsthilfegruppe darum, Erfahrungen und Geschichte zu teilen. „Wo können wir neue Punkte angreifen und wohin weiterleiten“? Für viele Menschen sei ihre Hörbeschädigung etwas, worüber sie nicht sprechen. Dabei gibt es geschätzt 16 Millionen Menschen in Deutschland mit einem entsprechenden Problem mit dem Hören. Etwa 3,5 Millionen tragen ein Hörgerät.

Norbert Gillmeister mit seiner Frau Anne. Quelle: Enrico Kugler

Diese Art der Behinderung sei den Menschen nicht anzusehen. „Wenn Sie einen Rollstuhlfahrer sehen, dann sehen Sie die Behinderung, die Hörschädigung merken Sie erst mal nicht“, erklärt Norbert Gillmeister. Das sei zum Beispiel schwierig im Straßenverkehr, wenn Radler auf dem Fußweg unterwegs sind und die Klingel – wenn sie denn benutzt wird – nicht gehört werde. „Es wurde mal empfohlen, dass Hörgeschädigte ein entsprechendes Schild tragen, aber das hat sich nicht durchgesetzt.“

Dennoch wolle er die Betroffenen ermutigen, offen mit ihrer Situation umzugehen – zum Beispiel im Supermarkt: Würde man die Person an der Kasse nicht verstehen, solle man sich nicht scheuen, dann zu sagen, man könne nicht gut hören, und ob die anderen Person lauter sprechen könne. In diesem Zusammenhang ist die Pandemie übrigens auch eine besonders schwierige Zeit für Hörgeschädigte.

Warum Corona für Hörgeschädigte zusätzliche Probleme bringt

Weil nun überall in geschlossenen Räumen Masken getragen werden müssen, sehen Hörgeschädigte die Lippen des Gegenübers oft nicht mehr. Von den Lippen können sie oft auch ablesen, was gesagt werde – mit Maske unmöglich.

„Man darf die Maske abnehmen, wenn man einem Hörgeschädigten gegenüber steht und mit ihm spricht“, stellt Norbert Gillmeister in dem Zusammenhang klar. Viele wüssten das nicht, sei ihm aufgefallen., ergänzt er. „Corona hat dermaßen dazwischengehauen.“

Es sei in dieser Zeit schwierig, die Menschen bei der Stange zu halten. Beim nächsten Treffen der Selbsthilfegruppe ist eine Pflege-Expertin zu Gast – dafür müssen sich die Interessierten anmelden.

Geboren in Prerow, seit 1997 in Leegebruch

Gillmeisters Engagement geht aber noch weiter. Denn er ist auch Mitglied im Deutschen Schwerhörigenbund und im Landesvorstand in Brandenburg, wo er auch als Pressesprecher arbeitet. „Außerdem wenden sich Leute an mich, wenn sie Probleme haben“, erzählt er.

Seit 1997 lebt Norbert Gillmeister in Leegebruch. Geboren worden ist er 1944 in Prerow an der Ostsee, aufgewachsen ist er in Berlin-Charlottenburg. Gelernt er hat ursprünglich den Bäckerberuf, „ich habe dann aber umgeschult in den technischen Bereich“. Er machte sich 1967 selbstständig, hatte einen Betrieb für Blitzschutz und Antennenbau. Später ging er in den Vertrieb. Lange hat er sich zudem bei der FDP engagiert, war zwischenzeitlich Bezirksvorsitzender der Liberalen in Berlin-Kreuzberg. Aus politischen Gründen, wie er sagt, habe er sich dann davon verabschiedet.

„Durch die Arbeit bin ich voll beschäftigt“, sagt Norbert Gillmeister und lächelt. „Ich sitze manchmal noch um zehn oder elf Uhr abends am Rechner.“ Hinzu kommen die Anfragen und verschiedene Sitzungen. Langweilig wird ihm so schnell also nie.

Selbsthilfegruppe trifft sich am 23. Februar in Oranienburg

Das nächste Treffen der Selbsthilfegruppe findet am Mittwoch, 23. Februar, um 16 Uhr statt. Das Thema lautet „Alles rund um die Pflege.“ Zu Gast ist die Referentin Hildburg Pakusch, Pflegeexpertin der Sekis. Wann gilt man als pflegebedürftig? Wie werden Leistungen der Pflegeversicherung beantragt? Und weitere Themen. Es gilt die 2G-plus-Regel.

Anmeldung bei Norbert Gillmeister unter 03304/20 58 86 oder per E-Mail: gillmeister@schwerhoerigen-lvsb.de. Dort gibt er auch allgemeine Infos zum Thema und zur Selbsthilfegruppe.

Von Robert Tiesler