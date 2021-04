Nach Corona-Brandbrief: Viel Zuspruch aus der CDU für Legebruchs Bürgermeister Martin Rother

Leegebruch

Seine Worte waren klar und scharf. „Totales Staatsversagen“ hatte Leegebruchs Bürgermeister Martin Rother der Bundesregierung in einem Brandbrief Ende März attestiert. Und weiter: „Sie sind mit Ihrem Verhalten alle daran beteiligt, unsere Demokratie nicht nur zu beschädigen sondern unumkehrbar kaputtzumachen. Leider erkennen Sie es in Ihrer ,Blase’ nicht“, hatte Leegebruchs Bürgermeister auch an seine Parteifreunde auf Kommunal- und Landesebene geschrieben – und dazu mit seinem Parteiaustritt kokettiert. Gut vier Wochen später ist der Ärger bei Leegebruchs Verwaltungschef kaum verraucht, den Brief bereue er nicht. „Ich wollte nicht immer nur die Faust in der Hosentasche ballen. Ich würde das auch wieder tun“, sagt Martin Rother.

Auslöser für seine Zeilen sei Angela Merkels Regierungserklärung, in der sie erklärt hatte, es könnten doch alle Bürgermeister so machen wie etwa Boris Palmer in Tübingen – hier ermöglichte ein Modellprojekt Bürgern mit Coronatest etwa den Besuch von Theatern, Geschäften oder Restaurants (MAZ berichtete). „Bei der alleruntersten Ebene wird dann gesagt, sie können das doch auch. Wenn wir könnten wie wir wollten, würden wie vieles ganz anders machen. Das war einfach nicht fair in der Situation“, erklärt Rother. Die Äußerung der Kanzlerin sei aber nur der Tropfen gewesen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat.

„Die Partei ist formlos, farblos, da können Sie durchgucken“

Gebrodelt über den Weg der CDU habe es in Leegebruchs Bürgermeister aber schon lange. „Wenn Masken ein Mittel sind, um die Pandemie einzuschränken, und dann CDU-Abgeordnete daraus Geld schlagen, geht das nicht. So eine Situation für private Vermögensbildung zu nutzen, ist unmöglich. Das sind für mich keine Bundestagsabgeordneten“, so Rother. Er hätte auch erwartet, dass sich Vertreter der Landes-CDU zu diesen Vorgängen äußern würden. Die Partei müsse sich auf Landesebene nicht wundern, wenn sie bei Umfragen bei um die 14 Prozent stehe. „Die Partei ist formlos, farblos, da können Sie durchgucken. Für was steht denn die Landes-CDU noch?“, so Rother.

Auf seinen Brandbrief habe er rund 30 Anrufe und 20 E-Mails bekommen. „Ich war sehr überrascht, wie viele das waren.“ Nur einer habe erklärt, Rother habe der Partei mit dem Brief geschadet. Der allergrößte Teil aber seien Personen aus der Partei gewesen, die keine Funktionen hätten. „Sie haben mir den Rücken gestärkt. Ich stehe mit meiner Meinung gar nicht so exklusiv da“, sagt Leegebruchs Bürgermeister. Die meisten dieser Anrufer fühlten sich, wie er selbst, nicht mehr richtig mitgenommen von seiner Partei.

Die Verwaltung ist fast ausschließlich mit der Pandemie beschäftigt

Generell erklärt er, es müsse doch noch möglich sein, vernünftig über Dinge zu diskutieren. „In diesem Land gibt es nur noch eine Einheitsmeinung. Warum kann man nicht mal unterschiedlicher Auffassung sein. Es gibt ja auch nicht nur Bayern-Fans im Land“, sagt Leegebruchs Bürgermeister. Was den angedrohten Austritt angeht, so rudert er aber dann doch etwas zurück – vor allem wegen des Zuspruchs seiner Parteifreunde nach dem Brief. „Ganz einfache CDU-Mitglieder haben mir erläutert, warum es besser ist, wenn ich bleibe. Das hat mich beeindruckt, sodass ich im Moment die Kündigung nicht abgeschickt habe.“ Die CDU sei nach wie vor seine politische Heimat – und es gebe Grundüberzeugungen, die nach wie vor da seien.

Was die Corona-Lage in seiner Gemeinde angeht, so sei die Lage seit Monaten relativ stabil. „Es bewegt sich auf einem Maß, was relativ überschaubar ist“, erklärt Rother. Dennoch sei man nicht sorglos, zuletzt habe es einen positiven Fall in der Grundschule gegeben. „Es ist immer eine Grundanspannung da. Wir versuchen, das in der Schule und den Kitas so zu machen, dass wir die Maßnahmen umsetzen, aber mit normalem Menschenverstand ein Leben ermöglichen müssen.“ Was die Disziplin der Leegebrucher in der Pandemie angeht, so sei alles im grünen Bereich. „Da braucht der eine mehr Ansprache und der andere weniger“, so Rother. Für die Verwaltung sei die Pandemie aber belastend. „Wir versuchen krampfhaft, die Bereiche von Einwohnermeldeamt und Kita aufrecht zu erhalten. Der Rest des Hauses ist mehr oder weniger damit beschäftigt, all die Vorgaben zur Pandemie zu lesen, zu werten und dann umzusetzen.“

Vorsichtige Planungen für den Weihnachtsmarkt

Was die Veranstaltungen angeht, so falle im Laufe des Jahres wohl alles weiterhin der Corona-Pandemie zum Opfer. Leegebruchs Bürgermeister hofft darauf, dass wenigstens der Weihnachtsmarkt im Dezember wieder stattfinden könnte, erste Gespräche mit den Veranstaltern, Saskia und Stefan Coccejus, habe es bereits gegeben. Doch Martin Rother tritt noch auf die Bremse. „Ich möchte nicht, dass Ehrenamtler viel Arbeit in eine Sache stecken und dann war das alles doch wieder umsonst.“ Heute könne niemand seriös sagen, wie die Situation in den kommenden Wochen und Monaten aussehe, sagt Rother. „Da muss man nur an die Mutante aus Indien denken, die den gesamten Impfschutz wieder auf den Kopf stellen könnte.“

Von Marco Paetzel