Hereinspaziert in den neuen Massage-Salon

Leegebruch

„Relax Massage“ hat Yusuf Karacayli seinen Massagesalon genannt. Der Name ist Programm. „Einfach wohlfühlen, relaxen und entspannen sollen sich meine Kunden“, erklärt der 31-Jährige, der vor zwei Jahren aus der Türkei nach Deutschland ausgewandert ist. Mit seiner Frau Charlene lebt der gelernte Masseur und medizinische Bademeister in Leegebruch, nachdem beide vier Jahre zusammen in der Türkei gewohnt und auch dort geheiratet hatten. Zu seinen Kunden in der Heimat zählten viele deutsche Urlauber. „Ich habe dort zum Beispiel Berliner und Potsdamer kennengelernt, die nun auch in meinen Salon in Leegebruch kommen möchten“, berichtet Karacayli.

Yusuf Karacayli und seine Frau Charlene bieten Kuchen zur Eröffnungsfeier an. Quelle: ENRICO KUGLER

Mehr als zehn Jahre Berufserfahrung

Das Spektrum reicht von der Hot-Stone-Massage bis zur Fußreflexzonen-Massage. Angeboten werden Kopf- und Gesichtsmassagen oder Rücken-, Schulter- und Nackenmassagen. Die Behandlungen dauern zwischen 20 und 90 Minuten und kosten zwischen 20 und 65 Euro. Zuschüsse von den Krankenkassen rechnet Yusuf Karacayli derzeit noch nicht ab, möchte sich aber künftig auch mit diesem Thema befassen. An Ideen mangelt es dem Gründer nicht. Am liebsten würde er künftig noch viel mehr Angebote schaffen. „Sauna, Dampfbad, Schlammbad oder Salzzimmer wären toll“, schwärmt der 31-Jährige. „Doch dafür muss man richtig investieren“, erklärt er. „Erstmal müssen wir ja schauen, wie der Laden angenommen wird“, sagt Charlene Karacayli, die ihren Mann bei der Eröffnungsfeier am Dienstagvormittag unterstützt. Frisch gebackener Kuchen und heißer Kaffee verströmen einen angenehmen Duft. Mit Flyern, die in die Briefkästen in Leegebruch und Umgebung gesteckt wurden, sowie Werbung in den sozialen Medien hat das Paar viele Interessenten erreicht. Gleich am Eröffnungstag durfte er sein Können unter Beweis stellen und die ersten Massagen anbieten. Unterstützung bekam der Masseur in den vergangenen Monaten von Sascha Funke, der bei der Erstellung von Werbematerial und der Gestaltung der Facebookseite half. Der Fotograf vermietet einen seiner Räume in der Karl-Marx-Straße 1 an Yusuf Karacayli. „Erstmal reicht der eine Raum und dann werden wir sehen, was die Zukunft bringt“, erklärt der junge Unternehmer.

Fünf Termine pro Tag vergibt der Masseur

Thematisch passt der neue Salon gut zum bereits vorhandenen Nagelstudio und Kosmetikangebot. „Maximal fünf Kunden kann ich pro Tag bedienen“, sagt Yusuf Karacayli. Termine werden von montags bis freitags nach telefonischer Vereinbarung vergeben. Feste Öffnungszeiten hat der Salon momentan nicht. Was das Besondere an Yusuf Karacaylis Angeboten ist? „Ich bringe mein Know-How aus der Türkei mit. Dort habe ich bereits mehr als zehn Jahre Berufserfahrung sammeln können. Und die türkische Massage ist etwas ganz Besonderes.“

Das Massagestudio ist erreichbar unter 0163/2 28 04 31

Von Wiebke Wollek