Olmoland: Rückzugsort in stressigen Zeiten

Leegebruch

Rückzugsorte, um dem alltäglichen Stress zumindest eine Weile zu entfliehen, sind rar gesät. Seit September dieses Jahres gibt es in Leegebruch mitten in der Natur, auf zwei Hektar ein Fleckchen Erde, wo man sich umgeben von Pferden, Alpakas, Hühnern und Gänsen der Natur voll und ganz widmen kann. Monique Scholz (30) und Patrick Orlamünder (36) betreiben seit zwei Monaten das Olmoland am Schlangenberg.

Gerade bei Kindern sind die niedlichen Alpakas die heimlichen Stars. Quelle: Knut Hagedorn

„Bei uns kann man am Eingangstor die Sorgen abstreifen und in familiärer Umgebung zur Ruhe kommen“, beschreibt Monique Scholz das Olmoland. Zusammen mit ihrem Freund Patrick bietet die 30-Jährige viele Möglichkeiten an, um die Natur, aber auch die Tiere näher kennenzulernen. „Wir bieten Kinderreiten an, natürlich können aber auch Erwachsene auf unseren Pferden reiten. Wobei wir keine klassische Reitschule sind, hier erlernt man nur die Basics“, so Monique Scholz. Zudem können Kindergeburtstage oder andere Feierlichkeiten in Olmoland abgehalten werden. Die Alpakas sind dabei ein stetiger Begleiter. Auch für Schulen und Kindergärten wollen die beiden eine Anlaufstelle werden. „Patrick baut gerade Hochbeete, wo wir Saisongemüse mit den Kindern anbauen wollen. Generell steht die Natur und die Umwelt bei uns im Vordergrund, das die Kids auch mal weg kommen von Handys und Computern“, so Monique Scholz.

Auch zu Veranstaltungen kommt Olmoland gerne, die Alpakas und Pferde sind dann immer gern gesehene Gäste. „Wir versuchen stetig, uns zu entwickeln, sind auch bei Facebook sehr aktiv. Dennoch freuen wir uns über jegliche Unterstützung und Hilfe, gerade was Baumaterialien und ähnliches betrifft“, so Orlamünder.

Von Knut Hagedorn