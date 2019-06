Leegebruch

Unbekannte Täter sprühten offenbar im Zeitraum vom Mittwoch, 15 Uhr, bis zum Donnerstag, 7 Uhr, rechtsextreme Symbole an die Fassade der Leegebrucher Grundschule „ Johann Heinrich Pestalozzi“. Insgesamt waren etwa 30 Meter Fassade betroffen. Dadurch entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. Die Beseitigung der Schmierereien wurde veranlasst. Die Kripo ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Mühlenbeck : Spiegel beschädigt

Am Mittwoch gegen 15 Uhr ereignete sich auf der A 10 zwischen der Anschlussstelle Mühlenbeck und dem Autobahndreieck Pankow in Fahrtrichtung Prenzlau ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ursache des Unfalls war offenbar ein Fahrfehler beim Überholen im dortigen Baustellenbereich. Hierbei wurde ein ukrainischer Sattelzugverband durch einen 36-jährigen Fahrzeugführer eines VW-Kleintransporter überholt. Es kam es zur Berührung zwischen dem rechten Außenspiegel des VW-Transporters und dem Sattelzug. Der Spiegel wurde beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Zehdenick : Unfall mit Sachschaden

Wegen Nichtbeachtens der Vorfahrtsregelung am Donnerstag gegen 8.25 Uhr ereignete sich in der Bahnhofstraße zwischen zwei Autos der Marke Ford ein Verkehrsunfall mit Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Beide Fahrzeuge waren weiter fahrbereit.

Oranienburg : Flüchtig

Ein 30-jähriger Fahrzeughalter eines Mazda bemerkte am Donnerstag, dass sein in der Kanalstraße abgestelltes Fahrzeug durch Abfahren des linken Außenspiegels beschädigt wurde. Offenbar gab es eine Unfallflucht, Anzeige wurde aufgenommen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro.

