Er hatte in den vergangenen Jahren schon viele Auftritte, er war Mitglied im Bundesjazzorchester. Jetzt hat Paul Schmidt (23) aus Leegebruch seinen ersten eigenen Song veröffentlicht. „Was ich jetzt mache ist das, was ich immer machen wollte“, sagt er.

Paul Schmidt schreibt an eigenen Songs. Er studiert auf Lehramt in Potsdam und unterrichtet an einem Gymnasium. Quelle: Jens Sievert