Showtanz auf dem Bolzplatz: In Leegebruch wird endlich wieder trainiert

Leegebruch

Pure Glücksgefühle strahlten am Dienstagabend auf dem Leegebrucher Bolzplatz aus den Gesichtern der elf jungen Frauen. Und das lag nicht nur an den Sprüngen und Tanzelementen, die sie bei ihrer wöchentlichen Trainingseinheit einstudierten. „Endlich können wir wieder trainieren“, platzte es aus Nadja Weidler heraus. Die 32-jährige Leegebrucherin gehört zur Showtanzgarde des Carneval Clubs Leegebruch (CCL). Lange mussten die Frauen coronabedingt auf ihr wöchentliches Training verzichten. „Für mich ist das immer das Highlight der Woche“, so Nadja Weidler. Umso glücklicher ist sie, nun endlich wieder ihrer Leidenschaft nachgehen zu können.

Schon jetzt feilt die Showtanzgarde des Carneval Clubs Leegebruch an ihren Auftritten für die Karnevalssaison 2021. Und die jungen Frauen – zwischen 21 und 35 Jahren – sind froh, endlich wieder trainieren zu können. Der Corona-Lockdown knockte auch die wöchentlichen Trainingseinheiten der Tänzerinnen aus. Seit zwei Wochen findet das Training wieder statt – vorerst auf dem Bolzplatz in Leegebruch statt der gewohnten Trainingsräumlichkeiten.

Erst das zweite Mal nach der Lockerung der Corona-Einschränkungen übte die Showtanzgruppe in dieser Woche wieder, berichtete Trainerin Melanie Bobon. Dafür nehme man auch in Kauf, aus der üblichen Trainingshalle auf den ungewohnten Bolzplatz auszuweichen. Gearbeitet wird bereits jetzt an der Showtanzpräsentation für die Karnevalssaison 2021. „Wir haben auch während der Pandemie engen Kontakt gehalten, versucht mit Videos individuell zu Hause an unserer Choreographie zu arbeiten“, blickt die 29-Jährige auf die vergangenen Monate zurück. „Aber das ersetzt das gemeinsame Beisammensein natürlich nicht wirklich.“ Schließlich tanze man nicht nur gemeinsam, sondern sei auch darüber hinaus „ein eingeschworenes Team“, wie die Frauen unisono erklärten.

Mit ihrer Showtanz-Choreographie stehen die jungen Frauen, in deren Kreis neue Gesichter jederzeit gern gesehen sind, noch ganz am Anfang. Die ersten Elemente sehen jedoch bereits vielversprechend aus. Trainiert wird immer dienstags von 19.30 bis 21 Uhr. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten zur Showtanzgarde des CCL gibt es auf der Website des Vereins.

Von Nadine Bieneck