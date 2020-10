Die Havelhausener Straße in Leegebruch hat sich auch zu Halloween 2020 wieder in eine Gruselgasse verwandelt. Viele Nachbarn, wenn auch längst nicht so viele wie in den Vorjahren, haben ihre Häuser und Gärten aufwendig dekoriert – sogar mit Licht, Ton und Gruselfilmen auf der Leinwand.