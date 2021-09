„T-Point“ in Legebruch: Jugendklub mit langer Tradition und frischen Ideen

Leegebruch

Domenic Zühlsdorf reißt entschlossen die Schaumgummiverkleidung von der Wand. Der 18-Jährige kommt seit mehr als sechs Jahren regelmäßig in den Leegebrucher Jugendclub „T-Point“, der seit 1962 besteht und damit einer der ältesten im Land Brandenburg ist.

Domenic Zühlsdorf im künftigen „Zockerraum“. Quelle: Helge Treichel

Seit Anfang 2010 befindet er sich in Trägerschaft der Stiftung SPI (Stiftung Sozialpädagogisches Institut „Walter May“). Gemeinsam mit einigen anderen hat sich Domenic zum Ziel gesetzt, das ausgediente Tonstudio in der oberen Etage zu einem „Zockerraum“ umzugestalten. Bis zu fünf Leute können sich dann gemeinsam den Computerspielen hingeben. Für die technische Ausstattung sind verschiedene Playstation-Modelle vorgesehen.

Unterstützung für die „Alleinkämpferin“

Laura Schmutzler hilft dem Kraftfahrer-Azubi, der schon klare Vorstellungen vom künftigen Aussehen des Raumes hat. Die 20-jährige Hohen Neuendorferin ist selbst Auszubildende, allerdings absolviert sie eine Erzieherausbildung im Jugendklub. Im August hat sie ihre Stelle angetreten – sehr zur Freude von Klubleiterin Yvonne Wilde. Denn die 41-Jährige ist ansonsten „Alleinkämpferin“. Durch die Unterstützung lasse sich vieles besser organisieren, sagt sie. Nicht zuletzt treffe das auf die Öffnungszeiten zu – dienstags bis sonnabends von 13 bis 20 Uhr.

Der ausgeschlachtete T4 wird nun doch kein Whirlpool. Er wird verschrottet. Quelle: Helge Treichel

Ein anderes Projekt steht noch auf dem Hof – die blanke Karosserie eines Transporters vom Typ VW T 4. Der sollte eigentlich zu einem Whirlpool umgebaut werden. Einen Würstchengrill gibt es noch im Motorraum. Aber mit dem Weggang des vorherigen Azubis, der seine Erzieherausbildung erfolgreich abgeschlossen habe, sei das Vorhaben ins Stocken geraten, sagt Yvonne Wilde. Keiner der Jugendlichen besitze die handwerkliche und technische Expertise. „Auch ich kann dazu nichts beitragen“, sagt die Leiterin. Deshalb soll das Auto nun verschrottet werden. Auch die Tage des Klubs am aktuellen Standort sind gezählt. Die benachbarte Kita soll erweitert werden. Nach ersten Überlegungen soll der „T-Point“ dann übergangsweise in einem Container untergebracht werden, der jetzt noch an der Schule steht und für seine neuen Zweck an die Dorfaue verlegt werden soll. Yvonne Wilde hat kein Problem damit. Wichtig ist ihr allerdings, dass es auch an diesem Standort eine Außenfläche mit Spielmöglichkeiten für Basketball, Fußball und Tischtennis gibt.

Lotte besucht den Jugendklub seit etwa einem Jahr. Quelle: Helge Treichel

Das Außengelände wird gut genutzt. Auch Lotte Eichstädt hält sich hier gern auf, zum Beispiel im Pavillon. Die Zehnjährige gehört seit etwa einem Jahr zu den Besuchern – „weil es mir Spaß macht“. In den Sommerferien habe sie am fünftägigen Klub-Ferienlager in Zootzen teilgenommen. Das Programm mit Standup-Paddeln, Fahrraddraisine und Wanderung nach Fürstenberg haben ihr richtig gut gefallen.

Der Basketballkorb ist bei den Jungs ein echter Hit. Quelle: Helge Treichel

Die aktuellen Räumlichkeiten ermöglichen Sport, Spiel, Kreativangebote. Auf dem neu angeschafften Riesensofa lässt es sich prima quatschen. In der Küche soll jetzt nach der Corona-Pause sonnabends wieder gekocht werden. Vom Einkauf bis zum Essen – alles werde gemeinsam gemacht, sagt Yvonne Wilde.

Von Helge Treichel