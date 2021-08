Leegebruch

Ein VW-Caddy ist am Sonntagmorgen in der Velltener Straße in Leegebruch von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Straßenmast kollidiert. Wie sich später herausstellte hatte der 57-jährige Fahrer des Wagens 2,26 Promille intus. Der Mann musste zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Schaden: 3000 Euro.

Von MAZonline