Leegebruch

Trotz diverser anderer Laufveranstaltungen an diesem Wochenende zogen auch die Verantwortlichen des 41. Leegebrucher Straßenlaufes eine positive Bilanz. 349 Finisher überquerten die Ziellinie – angefeuert und bejubelt von zahlreichen Zuschauern.

„Wir sind sehr glücklich wie alles gelaufen ist. Das Wetter hat mitgespielt und gerade die vielen Aktionen außerhalb der Laufstrecken sorgten für eine Art Volksfeststimmung, so wie wir uns das erhofft und gewünscht hatten“, zog Organisator Heiko Otte ein positives Fazit. Dabei war man im Organisationsteam im Vorfeld schon gespannt, wie die Läuferschar die kleinen, aber feinen Veränderungen annehmen würde. So wurde der Start- und Zielbereich diesmal aus dem Ortskern auf das Sportplatzgelände von Blau-Weiß Leegebruch verlegt – für Otte im Nachgang eine absolut richtige Entscheidung. „Diese Veränderung wurde von allen absolut begrüßt und sehr gut angenommen. Gerade durch die Tribüne hatten wir ein tolles Ambiente.“

Sechs verschiedenen Streckenlängen wurden angeboten, wobei besonders das Finale der Walker extrem spannend verlief. Olaf Heisig von den Summter Waldläufern siegte nach Fotofinish-Entscheid über Andreas Rietz. Während der 40. Straßenlauf nicht zur EMB-Cup-Laufserie gehörte, war die 41. Auflage wieder Bestandteil der größten und beliebtesten Laufserie im Landkreis Oberhavel. So freute sich Otte auch über den Besuch von EMB-Regionalleiter Dirk Lüddecke, der in diesem Jahr in den Ruhestand gehen wird. „Es hat uns sehr gefreut, dass Herr Lüddecke vorbeigeschaut hat. Er hatte in den vielen Jahren seines Wirkens großen Anteil am Erfolg der Laufserie“, beschreibt Otte. Und Lüddecke sah gerade beim Hauptlauf über die 11,9 Kilometer einen sehr spannenden Wettkampf. Marc Marquardt und Rene Latzke vom der LG Oberhavel lieferten sich bis auf die Zielgerade ein Kopf-an-Kopf-Rennen, welches Marquardt am Ende ganz knapp für sich entschied. Mike Tilgner vom Stahl Hennigsdorf erreichte als Drittplatzierter das Ziel.

Bei den Damen schnappte sich Daniela Kühn die Siegermedaille und wiederholte ihren Erfolg aus dem Jahr 2015. Kühn verwies viele männliche Starter auf die Plätze.„Rundherum muss man sagen, dass es ein toller Straßenlauf war. Wir hatten erst gedacht, dass wir wegen der anderen Läufe am Wochenende vielleicht der Leidtragende sind, aber das war auf keinen Fall so. Toll war auch, wie viele Kinder und Jugendliche mit am Start waren – das freut einen immer besonders“, bilanzierte ein glücklicher Heiko Otte nach dem 41. Straßenlauf.

Von Knut Hagedorn