Von Solardächern bis zum Sportcampus: Das wollen die Gemeindevertreter 2021 für Leegebruch bewegen

Leegebruch

Auch in der Gemeinde Leegebruch geht das politische Leben trotz Corona-Pandemie weiter. In der vergangenen Woche kamen die Gemeindevertreter zusammen. Was sind ihre Ziele für das Jahr 2021? Die MAZ fragte bei den Fraktionsvorsitzenden nach.

Martin Hinze (CDU): „Für dieses Jahr ist unser großes Ziel die Auswirkungen der Corona-Pandemie in der Gemeinde Leegebruch so gut es geht zu beherrschen und den Dienstbetrieb im Rathaus und in den öffentlichen Einrichtungen aufrecht zu erhalten. Dies alleine stellt unsere Gemeinde vor große Herausforderungen, die in diesen Zeiten gemeistert werden müssen! Grundsätzlich liegt der CDU-Fraktion in der Gemeindevertretung die Realisierung folgender Aufgaben in der Zukunft am Herzen: Die notwendige Erweiterung des Kita-Angebotes durch einen Erweiterungsbau für unsere Kinder im Ort; weitere wichtige Investitionen in unsere Grundschule, die nötig sind; die weitere Optimierung der Entwässerung innerorts basierend auf den Auswirkungen des Hochwassers 2017; die Planungen und Schaffung von Voraussetzungen für die Busanbindung der Gartensiedlung voranzutreiben; den Bau einer Sporthalle auf dem Sportcampus „Am Kleeschlag“ prüfen und ein Planfeststellungsverfahren einleiten sowie die Errichtung eines medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) in der Nähe des Rathauses, um ärztliche Grundversorgungseinrichtungen dauerhaft für die Einwohner zu sichern und zur Sicherstellung der Übernahme und Nachbesetzung der Arztpraxen, sowie der damit verbundenen Möglichkeit der Ansiedlung von Fachärzten in Leegebruch.“

Isolde Bree (HGBV-Fraktion): „Wir begleiten aufmerksam die Umsetzung der im Haushalt 2021 beschlossene Maßnahmen und Projekte. Derzeit sind dies die Planung einer Kita-Erweiterung an der Parkstraße sowie die Erarbeitung des Leegebrucher Generalentwässerungsplanes. Im Sinne unserer Einwohner werden wir jedoch auch weiterhin die Vorhaben angrenzender Kommunen im Auge behalten, welche unmittelbaren Einfluss auf die Wohnqualität in Leegebruch ausüben hinsichtlich Schallschutz und alternative Energien im Zusammenhang des Klimawandels. Leegebruch kann mehr tun für den Einsatz erneuerbarer Energien, wie beispielsweise die Installation von Solardächern auf öffentlichen Gebäuden. Dabei weiterhin mitzureden und zu entscheiden ist das Anliegen der HGBV-Fraktion im Kommunalparlament Leegebruchs.“

Sonja Siebert (Die Linke): „Wir sind überzeugt, es ist nicht die Zeit für „Wünsch-Dir-was“. Die Abgeordneten haben sich in der Gemeindevertretung im letzten Jahr auf Prioritäten der Gemeindeentwicklung verständigt. Die Linke hat diese Beschlüsse unterstützt und trägt sie nach wie vor mit. Stück für Stück werden sich die notwendigen Maßnahmen in den Gemeindehaushalten der kommenden Jahre wiederfinden. In diesem Jahr geht es um die zügige, aber solide Erweiterung der Kita Rasselbande, die Digitalisierung in der Schule, die Anschaffung eines weiteren Feuerwehrfahrzeuges. Im Übrigen ist angesichts einer pandemiebedingt unsicheren Einnahmesituation der Gemeinde wohl kein Spielraum für große neue Projekte. Uns liegt aber auch der Zustand und die Nutzung der Familienfreizeitanlage am Herzen. Wir suchen hier den bestmöglichen Weg, um den Park alten und jungen Gästen den Besuch zu ermöglichen und gleichzeitig dem nächtlichen Missbrauch Einhalt zu gebieten. Ansonsten gilt es, die Gemeinde verantwortungsvoll durch diese schwierigen Zeiten zu bringen, damit Feste und Traditionen baldmöglichst wieder stattfinden können und das Leben im Ort wieder zur Normalität zurückkehrt.“

Wolfgang Klinkers (AfD): „Die Ziele für die Gemeinde Leegebruch haben die Vertreter der AfD und alle anderen im Gemeinderat vertretende Parteien mit der Prioritätenliste des letzten Jahres festgelegt. Als erstes sind hier genannt Kindergärten und Schule. Alle anderen Maßnahmen, außerhalb der Prioritätenliste, die eventuell noch zusätzlich anstehen, müssen dann im Einzelfall beurteilt werden. Desweiteren sehen wir als AfD-Fraktion die baldige Beendigung der Lockdownmaßnahmen als wünschenswert. Ferner danken wir den Bürgern aus Leegebruch und Umgebung dafür, dass man sich an diese Maßnahmen gehalten hat.“

Manuela Feller (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN/SPD-Fraktion): „Am Herzen liegen mir als Leegebrucherin natürlich unsere ,Dauerbrenner’: der Schutz vor Hochwasser auf der einen, der vor Lärm von A10 und B96 auf der anderen Seite. Man muss aber ehrlich sagen: Beides sind Themen, bei denen wir als Gemeinde allein nur begrenzt Abhilfe schaffen können. Mit viel Engagement in der Verwaltung ist dennoch schon einiges erreicht worden. Ich denke zum Beispiel an den Erhalt der alten A111-Rampe für den Lärmschutz, an dem wir Grüne auch Anteil haben. Diese Form vernünftiger Zusammenarbeit ohne aufs Parteibuch zu schauen, wünsche ich mir auch für die Zukunft. Konkret für dieses Jahr wäre es schön, wenn wir dem Vorbild anderer Kommunen folgen und einen Bürgerhaushalt aufstellen. Dazu könnte im nächsten Haushalt zumindest ein kleiner Betrag eingeplant werden, als eine Art Pilotprojekt. So können wir einschätzen, ob die Leute diese Form der Mitbestimmung gut finden. Wichtig ist, rechtzeitig mit den Planungen zu beginnen, damit die Leegebrucherinnen und Leegebrucher auch noch Vorschläge einreichen können. Nicht zuletzt liegt mir das Thema Artenvielfalt am Herzen. Blühstreifen sind ein einfacher Weg, auf lokaler Ebene biologische Vielfalt zu fördern. Wo es geht, sollten wir als Gemeinde also Blühstreifen und naturnahe Flächen anlegen. Auch dafür ist die A111-Rampe ein tolles Beispiel!“ Manuela Fellers Fraktionskollegin Silvia Kluge (SPD) indes fügt noch die öffentliche Anbindungder Gartensiedlung durch dauerhafte Verkehrsführung der Linie 824 als ihren Wunsch hinzu, stimmt aber ansonsten überein.

Von Marco Paetzel