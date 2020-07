Wasserspritzpistole sorgt für Polizeieinsatz in Leegebruch

Leegebruch

Eine Wassersrpitzpistole sorgte am Dienstag (28. Juli) gegen 18.45 Uhr für einen Polizeieinsatz in der Leegebrucher Straße Am Wall. „Zeugen hatten am dortigen Kiessee einen jungen Mann in einer Jugendgruppe gemeldet, der offenbar eine Waffe in der Hose zu stecken hatte“, erläuterte Lars Protz, Pressesprecher der Polizeidirektion Nord, den Sachverhalt.

Beamte der Polizeiinspektion Oberhavel begaben sich an den Kiessee und konnten den 17-Jährigen dort auch feststellen. „Die mögliche Waffe stellte sich in der Folge als Wasserspritzpistole heraus“, erklärte der Pressesprecher weiter. Die Beamten vor Ort stellten diese trotzdem sicher, da sie aus der Entfernung nicht von einer echten Waffe zu unterscheiden gewesen sei, hieß es weiter. Gegen den 17-jährigen Oranienburger wurde auf Grund des Führens einer Anscheinswaffe eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Von MAZonline