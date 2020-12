Weihnachten 2020: Diese Gottesdienste finden in Leegebruch statt

Leegebruch

In der Katholischen Kirche gibt es an Heiligabend keinen Gottesdienst. „Menschen, die dies wollen, müssen in diesem Jahr nach Oranienburg kommen“, erklärt Katrin Schmidt, Gemeindereferentin der Katholischen Kirchengemeinde Herz Jesu Oranienburg, zu der auch das Leegebrucher katholische Gotteshaus zählt. Am 25. und 26. Dezember finden in Leegebruch aber jeweils um 9 Uhr Gottesdienste statt, Voranmeldungen und Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln sind nötig.

In der evangelischen Gemeinde sind für die Veranstaltungen am Heiligabend – Christvespern um 15 und 17 Uhr und die Christnachtfeier um 22 Uhr – Anmeldungen nötig, entweder persönlich oder per Mail an ev-kirche-leegebruch@gmx.de.

Von Marco Paetzel