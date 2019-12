Weihnachtsmarkt-Check: Vielfalt in Leegebruch

Leegebruch

Wo gibt es Oberhavels besten Weihnachtsmarkt? Auch in diesem Jahr vergibt die MAZ wieder den Wanderpokal für den Gewinner. In den kommenden Wochen nehmen wir acht Weihnachtsmärkte genau unter die Lupe. Getestet werden die Stimmung und Atmosphäre vor Ort. Wie hoch ist der Spaßfaktor für Kinder? Natürlich darf auch der Glühwein- und Bratwurstcheck nicht fehlen. Sie werden auf Geschmack, Wartezeit am Stand, Freundlichkeit des Personals und ihren Preis geprüft. Im letzten Jahr konnte der Weihnachtsmarkt in Liebenberg das Rennen für sich entscheiden.

Viele Besucher auf dem Weihnachtsmarkt

Den Anfang in diesem Jahr macht Leegebruch. Etwas schwierig gestaltete sich für Besucher von außerhalb die Parkplatzsuche, die erst nach etwa 15 Minuten erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Der Weihnachtsmarkt an der Eichenallee war am Sonnabend sehr gut besucht. Vor allem die große Showbühne fiel den Besuchern ins Auge. Um 14 Uhr eröffnete der Markt mit dem Anschnitt des Stollens, ehe im Anschluss die Leegebrucher Tänzerinnen und Tänzer vom Dance Point Oberhavel und der Chor der Grundschule Leegebruch das Regiment auf der Bühne übernahmen. Die Besucher drängten sich dicht an dicht durch die vielen Stände.

Leegebruch (Oberhavel) Leegebrucher Weihnachtsmarkt Quelle: Robert Roeske

Bratwurst- und Glühweintest

Der Glühwein, ohne Schuss zwei Euro, wird in Pappbechern statt Plastik ausgeschenkt, könnte aber etwas heißer und ein wenig süßer sein. Die Schlange am Stand war lang, aber die Servicekräfte arbeiteten zügig und waren freundlich. Neben Glühwein konnte man dort auch die allseits beliebte Bratwurst, Brezeln und andere Leckerein erwerben. Die Bratwurst für 2,50 Euro kam frisch vom Grill ins Brötchen, hätte aber auch gern etwas heißer sein können. Geschmacklich war die Bratwurst allerdings gut.

An vielen Ständen wurde von Schmuck über Süßes bis zu handgefertigten Dingen allerhand geboten, auch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk konnte hier erworben werden. Für die Kinder waren Fotos mit dem Weihnachtsmann im Fotostudio von Sascha Funke das absolute Highlight, Die etwas größeren Kids tobten sich auf der Trampolin-Anlage aus oder probierten sich beim Basteln und Mandeln brennen aus. Auch kulinarisch gab es an den diversen Ständen ein breites Angebot, von den Klassikern vom Grill bis zur Pilzpfanne war wohl für jeden etwas dabei.

Für Kinder wird viel geboten

Auch der Leegebrucher Andreas Gierke fand den Markt toll. Er war am Sonnabend mit seiner Familie dort. „Wir sind jedes Jahr dabei und finden den Markt toll, auch die Kinder“, sagte er. Einen hohen Unterhaltungswert hatten auch die abendlichen Show-Acts. Egal ob die viel bejubelten Majoretten und Cheerleader des Carneval Club Leegebruch oder die Coverband Maxi, vor der Bühne war es immer voll. Die Stimmung auf dem Markt war gut, viele Besucher tanzten und wippten zu den Klängen der Musik. Den Abschluss des Tages bildete eine Feuershow, die musikalische Umrahmung des Abends übernahm DJ Max Lindemann.

Unser Fazit: Dieser Weihnachtsmarkt lockte unzählige Besucher an, viele Leegebrucher und Gäste aus den umliegenden Orten ließen sich die vorweihnachtliche Stimmung nicht entgehen. Für die Kinder wurde viel geboten, die Erwachsenen kamen beim Glühwein ins Gespräch. Ein Fortbewegen zwischen den Ständen war aufgrund der Vielzahl der Besucher oft nur schwer möglich.

Von Stefanie Fechner