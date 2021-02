Wenn die Ladesäule streikt – Marianne Nitz aus Leegebruch kann seit Wochen ihr E-Auto nicht laden

Leegebruch

Marianne Nitz ist seit November 2020 stolze Besitzerin eines Hybridfahrzeugs von Audi. Nur: Die einzige Ladesäulen-Dose in Leegebruch, mit der sie ihr Fahrzeug aufladen könnte, ist seit Wochen defekt. „Ich habe im Abstand von zwei Wochen vier Mails an den Kundenservice geschickt“, erklärt die Leegebrucherin. Jedes Mal habe sie auch eine Antwort bekommen, dass die Störung umgehend an den zuständigen Fachbereich weitergeleitet werde. Seitdem sei aber nichts passiert, die Dose bleibt kaputt, klagt die Unternehmerin.

Nun ist sie gezwungen, weiter Benzin zu tanken, das ist ja bei einem Fahrzeug mit Hybridantrieb weiterhin möglich. Allerdings hatte sich Marianne Nitz das Auto extra angeschafft, um der Umwelt damit etwas Gutes zu tun. Die nächste Ladesäule ist allerdings weiter entfernt, unter anderem gibt es in Hennigsdorf eine. „Da steht man dann aber zwei, drei Stunden neben dem Auto. Wer will das schon?, fragt die Leegebrucherin. Sie könne dann nicht weg und - wie in Leegebruch - auf die Schnelle wieder nach Hause. „Hier könnte ich morgens einkaufen fahren, lasse das Auto stehen und hole es mir dann nach einem Spaziergang wieder“, so Nitz.

Rund 25 Ladesäulen im Landkreis

Die Pressestelle von Lidl bestätigt, dass die Elektroladesäule an der Filiale in Legebruch bedauerlicherweise defekt sei. „Wir haben den zuständigen Dienstleister unmittelbar informiert und sind bemüht, dass die Ladesäule unseren Kunden wieder schnellstmöglich zur Verfügung steht“, erklärt Sprecherin Isabel Lehmann.

Tatsächlich dürften Ausfälle wie jener in Leegebruch Besitzer von E-Autos im Landkreis immer hart treffen, denn noch sind die Säulen von Hennigsdorf bis Fürstenberg arg dünn verbreitet. „Entsprechend der aktuellen Bauordnung sind Ladesäulen im öffentlichen Raum im Land Brandenburg genehmigungsfrei. Daher führt der Landkreis auch keine eigene Übersicht“, erklärt Ivonne Pelz, Sprecherin der Kreisverwaltung. Sie verweist aber auf eine Webseite der Bundesnetzagentur. Rund 25 Ladesäulen gibt es laut der Daten dort bislang im Landkreis, speziell im Norden sind die Stromquellen aber bislang sehr selten.

So sieht es in puncto Ladesäulen im Süden des Kreises aus. Quelle: Detlev Scheerbarth

Neue E-Ladesäulen sind in Leegebruch perspektivisch geplant, sie sind auch Teil des Gemeindeentwicklungskonzeptes, mit dem die Gemeindevertreter im Juni 2020 die Weichen für priorisierte Vorhaben gestellt haben. Demnächst solle es einen Termin mit der Energiemanagerin der regionalen Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel geben.

Seit vergangenem Jahr ist seine Gemeinde dort stimmberechtigtes Mitglied. „Wir werden im Rahmen der Fortschreibung des Regionalen Energiekonzeptes 2020 die Evaluierung der bedarfsgerechten Verfügbarkeit und Zuständigkeit der Ladeinfrastruktur in der Gemeinde Leegebruch überarbeiten“, zitiert Bürgermeister Martin Rother aus einem Schreiben. Im Klartext: Es solle festgestellt werden, wo im Gemeindegebiet Ladesäulen zu installieren sind und in wessen Verantwortungsbereich diese fallen.

Corona hat die Arbeiten verzögert

„Wir hätten allerdings schön längst mit dem Thema angefangen, wenn wir nicht seit einem Jahr wegen der Corona-Pandemie alles hinten anstellen würden“, erklärt Rother weiter. Es gebe aber einen guten Draht zur Planungsgemeinschaft und die Problematik sei natürlich auch in der Gemeindeverwaltung bekannt. Doch Rother schränkt auch ein. „Es kann im Moment bei uns nicht Priorität Nummer eins sein.“ Wichtiger seien Themen wie Kita, Straßen oder die Sporthallen. Und: „Wichtig ist diese E-Mobilität dann, wenn man zur Arbeit fährt und ein Auto dann währendessen dort laden kann. In Legebruch fahren die Leute alle zur Arbeit und fahren dann alle nach Hause.“ Und schließlich gebe es ja auch für Verbrenner noch keine Tankstelle in Leegebruch. Doch im Untergrund des Lidl-Marktes gebe es Infrastruktur für insgesamt 20 Ladesäulen vor Ort. Rother verweist auch darauf, dass die Gemeinde im Gegensatz zu anderen keine Stadtwerke habe. Man könne ja als Gemeinde nicht einfach den Strom verschenken.

Von Marco Paetzel