Leegebruch

Wer wird das 57. Prinzenpaar? Diese Frage stellt sich derzeit zumindest ganz Leegebruch. Der 11. November steht vor der Tür und somit der Beginn der fünften närrischen Jahreszeit. Lange wurde nach einem neuen Prinzenpaar für den Carneval Club Leegebruch (CCL) gesucht, jetzt heißt es Rätselraten, denn das große Geheimnis wird erst am 11. November gelüftet.

Traditionell beginnt die fünfte Jahreszeit in Leegebruch mit dem Umzug der Karnevalisten zum Rathaus und der Übernahme des Rathausschlüssels von Bürgermeister Martin Rother. Im Anschluss geht es zurück zum Bierbunker, um dort mit den Gästen bis 18 Uhr wieder das karnevalistische Treiben zu feiern. Ab dem 11. November ist auch die Kartenbestellung für die Veranstaltung der kommenden Saison möglich. Der Verkauf findet dann ab 20. November jeden Mittwoch von 18 bis 20 Uhr im Vereinshaus des CCL e.V. ( Karl-Marx-Straße 1) statt.

In diesem Jahr ist der CCL auch mit Veranstaltungen im Stadtklubhaus Hennigsdorf vertreten. Tickets sind an den Vorverkaufsstellen der Stadt Hennigsdorf zu erwerben. Eine weitere Besonderheit ist zudem der Kostümball unter dem Motto „Willkommen Karnevalsfreunde“. An diesem Abend werden am 14. Februar 2020 befreundete Karnevalsvereine eingeladen.

Die Termine des CCL in der 57. Saison Prunksitzung in Hennigsdorf: 18. Januar 2020 Seniorenkarneval in Hennigsdorf: 19. Januar 2020 Kostümball: 8. Februar 2020 Seniorenkarneval in Leegebruch: 9. Februar 2020 Kostümball „Willkommen Karnevalsfreunde“: 14. Februar 2020 Prunksitzungen in Leegebruch: 15. Februar/22. Februar 2020 Kinderkarneval: 16. Februar 2020 Rosenmontag: 24. Februar 2020 Lumpenball: 25. Februar 2020

Ticketinformationen und -bestellungen sind möglich beim CCL telefonisch unter der 0171/838 1395.

