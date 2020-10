Wow: Dieser Kürbis aus Leegebruch wiegt 183 kg

Leegebruch

Die Spannung war groß am Sonnabend im Hause Heinrich. Die Nachbarn fieberten am Gartenzaun mit, alle gaben fleißig Tipps ab. Von 50 bis 280 Kilogramm war alles mit dabei. Seit sechs Jahren züchtet der 35-jährige Leegebrucher Marcus Heinrich Kürbisse, dabei bevorzugt große und eindrucksvolle. Da hing das Prachtexemplar nun an zwei Seilwinden, die eigens angeschaffte elektrische Waage gab das Ergebnis preis: 183,4 Kilogramm!

Marcus Heinrich und sein Kürbis. Quelle: Knut Hagedorn

„Im vergangenen Jahr hatte ich einen Kürbis, der 254 Kilogramm auf die Waage brachte und beim Kürbisfest in Kremmen den ersten Platz erzielte. Aber auch das diesjährige Exemplar ist schon echt beeindruckend “, zeigt sich der Züchter stolz und zufrieden. Mitte April setzte Marcus Heinrich die ersten Samen in einem kleinen Topf ein, dabei entstammen die Samen aus der Kürbisfrucht des Vorjahres. Nach knapp drei Wochen wanderte die Frucht ins Freie ins Beet. „Der Aufwand ist schon immens. Man muss ständig wässern und düngen, da geht schon viel Zeit drauf“, so Heinrich, der seit zehn Jahren als Erzieher im Leegebrucher Hort arbeitet. Als geeignetes Düngemittel dient Pferdemist, den sich Heinrich aus Leegebruch besorgt.

Kürbiszucht: Schnecken als Widersacher

Der größte Widersacher seines Kürbisses ist die Schnecke. „Wenn man da nicht aufpasst, fressen sie einem die Frucht in einer Nacht weg.“ In diesem Jahr verfasste der Kürbisszüchter erstmals auch ein persönliches Tagebuch, in dem er Erfahrungen und Beobachtungen festhielt. „Vieles vergisst man einfach, gerade mit Blick auf das nächste Jahr“, so Heinrich, der seit zehn Monaten stolzer Vater eines kleinen Sohnes ist. Für Marcus Heinrich steht dabei vor allem der Spaß im Vordergrund. Sein erster Kürbis vor sechs Jahren brachte 54 Kilogramm auf die Waage. „Mich hat das immer mehr begeistert, es gibt auch viel Stoff zum Nachlesen und viele Videos über das Kürbiszüchten.“

Familie Heinrich und der Kürbis. Quelle: Knut Hagedorn

Im Vorjahr stellte Heinrich dann sein „Prachtkürbis“ beim Kremmener Kürbisfest aus. „Da war die Waage nicht ausreichend. Aber das war auch wirklich ein mächtiger Koloss“, so Heinrich. Inmitten der Coronapandemie wurde das diesjährige Kürbisfest in Kremmen allerdings abgesagt, so veranstaltete Heinrich kurzerhand ein kleines Gartenfest mit seinen Nachbarn. „Natürlich waren auch alle gespannt, wie schwer der Kürbis dann am Ende ist und so haben wir das dann verbunden.“ Dafür wurde eine Kinderschaukel umgebaut, mit Seilwinden wurde der Kürbis gewogen. „Mit den 183,4 Kilogramm bin ich super glücklich. Nach oben hin ist natürlich keine Grenze gesetzt. Es gibt teilweise Kürbisse, die sind über 700 Kilogramm schwer.“

Vielfältige Zubereitungsmöglichkeiten

Die eigentliche Arbeit beginnt nun aber erst so richtig für Heinrich und seine Familie. „Jetzt startet das große Schnippeln“, lacht Heinrich. Eine Woche wird der Kürbis noch in der Garage lagern, dann wird er verarbeitet. „Vergangenes Jahr haben wir auch Kürbisbier hergestellt. Ansonsten gibt es viele Möglichkeiten. Ob Brot, Marmelade oder Suppe, der Vielfalt ist kaum Grenzen gesetzt und auch unsere Nachbarn werden etwas abgekommen“, berichtet der Hobbyzüchter. Der nicht verarbeitete Rest geht zum Wildtierpark Sirius nach Hohenbruch. „Die freuen sich immer über Futter für ihre Tiere.“ Im Kopf ist Heinrich aber schon im nächsten Jahr, Ideen für die Kürbiszucht reifen bereits.

