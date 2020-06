Leegebruch

Offenbar in der Nacht zum Donnerstag (18. Juni) versuchten bisher unbekannte Täter, einen Zigarettenautomaten in der Leegebrucher Straße Am Luch zu sprengen. Da nur die Batterie und das Gehäuse beschädigt wurden, gelangten die Täter allerdings nicht an Wertgegenstände. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 1000 Euro beziffert.

