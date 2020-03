Zwei Kinder nach Unfall ins Krankenhaus gebracht

Leegebruch

Zu einem Unfall ist es am Sonntagnachmittag gegen 16.20 Uhr in der Birkenallee/Ecke Eichenallee in Leegebruch gekommen. Laut Polizei ist ein 19-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Wagen aufgrund der Witterungs- und Fahrbahnverhältnisse von der Straße abgekommen und hat dabei einen weiteren Pkw touchiert. Der Unfallfahrer wurde positiv auf Drogen getestet, so dass er zu einer Blutentnahme mit in das Polizeipräsidium genommen wurde.

Ein zweiter Pkw wurde in den Unfall verwickelt, als der Verursacher des Unglücks mit seinem Wagen von der Fahrbahn abkam. Quelle: Blaulichtreport-Oberhavel

Eine erwachsene Person in dem Fahrzeug, das touchiert wurde, erlitt bei dem Unfall Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Zudem befanden sich in diesem Pkw auch zwei Kinder, Sie wurden ebenfalls zur Beobachtung mit ins Krankenhaus genommen. Wie schwer die Kinder verletzt wurden, dazu konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Außer den Rettungskräften und der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr Leegebruch mit im Einsatz.

Von MAZonline