Zwei Ladendiebe flüchten ohne Beute

Leegebruch

Zwei Männer packten am Dienstag kurz vor Ladenschluss in einem Supermarkt in der Eichenallee ihren Leegebruch ihren Einkaufswagen voll mit Alkohol, Säften und Süßigkeiten. Danach verließen sie den Markt, ohne zu bezahlen. Als ein Mitarbeiter hinterherrannte, ließen die Diebe den Wagen stehen, stiegen in einen weißen PKW mit Kennzeichen aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark und verließen den Tatort. Die Polizei nahm die weiteren Ermittlungen zu dem Halter und den zwei Männern auf. Der Wert des Diebesgutes liegt bei circa 400 Euro. Eine Anzeige wegen Ladendiebstahl wurde aufgenommen.

Von MAZonline