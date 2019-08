Leegebruch

Strahlend weiß erstrahlen die Wände beim Betreten der Wohnungen, der Fußboden schimmert bräunlich und freundlich. Am Freitagvormittag wurden am Robert-Koch-Platz in Leegebruch zwei Wohnungen nach grundlegender Sanierung vom Bauträger an die Gemeinde übergeben. Damit sind nur vier von insgesamt 24 Wohneinheiten in der einstigen Heinkel-Siedlung, die sich in kommunaler Hand befinden, saniert.

Die Häuser stammen aus den 1930er-Jahren und gehörten zu einer Großsiedlung des Heinkel-Flugzeugwerkes in Oranienburg. „Letztmalig wurden die Wohnungen 1998 saniert“, erklärt Leegebruchs amtierender Bürgermeister Martin Rother bei der feierlichen Übergabe der Wohnungen am Freitag. Allerdings stellt Rother auch fest, das sich die finanziellen Aufwendungen in den Jahren deutlich erhöht haben. „Wir haben vor fünf Jahren noch 50 000 Euro für die Sanierungsarbeiten einer Wohnung aufwenden müssen, nun sind es für die nahezu gleichen Arbeiten schon 80 000 Euro pro Wohnung. Natürlich müssen auch wir die steigenden Mehrkosten im Allgemeinen mittragen“ Einer der wichtigsten Punkte bei der Sanierung war vor allem die Wärmedämmung, wie Bauleiter Heiko Otte erklärt. „Das war sehr aufwendig, da unter den Erdgeschosswohnungen sich sogenannte Kriechkeller befinden und wir teilweise auch die Feuchtigkeit aus den Kellern herausbekommen mussten.“

Langfristiges Ziel der Gemeinde Leegebruch bleibt es, alle 24 Wohneinheiten in der Siedlung zu sanieren, die sich in kommunaler Hand befinden. „Dahingehend muss es aber Veränderungen geben. Wir sprechen dann von einer Millioneninvestition, die so für uns als Gemeinde nicht zu finanzieren ist“, stellt jedoch Martin Rother klar. Demnach regt das Gemeindeoberhaupt auch Änderungen an: „Die Wohneinheiten sollen auf jeden Fall in Gemeindehand bleiben, aber da wir zum Beispiel nicht Vorsteuerabzugsberechtigt sind als Kommune, müssen wir für die Sanierungsarbeiten sehr hohe Kosten aufwenden.“ Die nun frisch sanierten Wohneinheiten sind ab sofort bezugsfertig, wobei eine Wohnung bereits vergeben ist.

Vanessa Landgraf wird die knapp 50 Quadratmeter große Wohnung in Rathausnähe beziehen. Die 18-jährige ist der erste Azubi seit 1991 im Leegebrucher Rathaus. Die zweite sanierte Wohnung steht dann zur Vermietung frei. „Bewerber gibt es schon“, freut sich Rother.

Von Knut Hagedorn