Lehnitz

„Ich habe schon viele Leute mit glasigen Augen gesehen. Menschen, die sich Jahre, Jahrzehnte zurückversetzt wähnen. Und die in Erinnerungen schwelgen.“ Thomas Justus beschreibt jenen Moment, wenn diese Augen die „JLKB“ vor sich haben – die Jüterbog-Luckenwalder Kreiskleinbahn. Eine Betrachterin erinnerte sich, dass sie genau in dieser Bahn das erste Mal geküsst wurde und fing an zu lächeln. Dabei stellte die „JLKB“ schon 1965 – nach 65 Jahren – ihren Dienst ein. Vergessen ist sie aber nicht.

Zur Galerie Thomas Justus betreibt seit zehn Jahren eine Gartenbahn in Lehnitz. Priorität hat für ihn die Originaltreue zum Vorbild. Die Jubiläumsfeier muss verschoben werden – aus gutem Grund.

Schon gar nicht von Thomas Justus, dem die Eisenbahnmaterie von Kindesbeinen an in Fleisch und Blut überging. Die Menschen mit den glasigen Augen, über die er spricht, standen nicht vorm Original, sondern vor der Nachbildung der Bahn. Loks, Waggons, Schienen, Bahnhöfe – er erschuf sie alle im Maßstab 1:22,5. Es ist die verkleinerte Kopie des Originals, welches einst die Orte Dahme/Mark und Hohenseefeld sowie nach der Verzweigung Luckenwalde und Jüterbog verband sowie auf der Stichbahn Görsdorf anfuhr. Diese Nachbildung steht und fährt im Garten von Thomas Justus in Lehnitz auf einer Länge von 70 Metern vor und neben dem Haus, zweimal über den Fußweg. Neun Weichen und drei Bahnhöfe sind integriert. Vier Dampfloks (HF110C), zwei Dieselloks (HF130C), drei Personenwagen, 20 Güterwagen, ein Schneepflug und ein Gleisreinigungswagen rollen über die Schienen.

Anzeige

Vor zehn Jahren ging es los

Heute auf den Tag genau vor zehn Jahren wurde die Gartenbahn in Lehnitz „auf dem Bahnhof Luckenwalde Süd“ mit einem Festakt in Betrieb genommen – direkt im Vorgarten des Meisenstegs 18 und mit Genehmigung von Frau und Sohn. „Nach dem Erweiterungsbau läuft seit 2013 der Regelbetrieb. Störungsfrei“, wie Thomas Justus schmunzelnd sagt. Da derzeit Sanierungsarbeiten anstünden und deshalb Schienenersatzverkehr herrsche, fielen die Feierlichkeiten zum 10. Jahrestag aus, würden aber 2021 nachgeholt.

Weitere MAZ+ Artikel

In diesem Jahr hält er mehr Spaten, Hacke und Harke in der Hand als die Fernbedienung für seine Bahn. Die Wurzeln der Bäume drücken nach oben, Schienen werden an einigen Stellen ausgetauscht. Zwei Bäume müssen gefällt werden. Weitere Weichen erhalten eine Heizung, um den Betrieb auch im Winter zu gewährleisten. Die Bahnhöfe Hohenseefeld und Jüterbog Zinnaer-Vorstadt sind schon erneuert, die anderen werden aufgehübscht. Aber das nächste Jahr kommt bestimmt, dann ist die Fernbedienung Arbeitsgerät Nummer 1.

Im Winter fährt die Bahn mit Schneeschieber

Thomas Justus ist ein großer Eisenbahnfan, Modellbauer und in der Eigenschaft ein Verfechter der Originaltreue. In jeder Hinsicht: Optik, Akustik, Größenverhältnisse. Der Sound seiner Loks beim Losfahren, Fahren oder Anhalten stammt von der Originallok. Der Rauch entweicht bei der Dampflok genau in dem Moment, wenn sie ‚schnuff‘ macht. Also völlig synchron. Die vorderen Lampen beginnen erst dann stufenlos zu leuchten, wenn sich die Lichtmaschine in Bewegung setzt. Der Entkuppler funktioniert automatisch. Das Pfeifen an den Bahnübergängen entspricht den Originaltönen. Die Geräusche der Lokomotiven ertönen lastabhängig. Seine Bahn fährt sogar über ein Stück Originalschwelle der „JLKB“, die sich der 52-Jährige gesichert hat. Im Führerstand der Lok befindet sich ein kleines Feuer. Die Bahn ist durch und durch wetterfest.

Im Winter fährt sie mit Schneeschieber und macht dazu passend gedämpfte Geräusche. „Die Loks stecken voll mit computergesteuerter Technik“, sagt Thomas Justus. Als sich vor einigen Jahren Kinder der Lehnitzer Kita die Gartenbahn ansahen, fragte ein Mädchen, warum der Lokführer beim Rückwärtsfahren trotzdem nach vorn schaut. Damit hatte sie den Bastler-Ehrgeiz bei Thomas Justus angestachelt. „Ich habe drei Dampflokomotiven vom Typ ‚HF110C‘, bei der vierten dreht sich jetzt auch der Lokführer, servogelenkt“, erzählt der Lehnitzer stolz. Die Lok 99 4652 hat es ihm besonders angetan, auch deshalb, weil es sie immer noch gibt. Gekauft hat er davon einige „von der Stange“. Die seien aber fernab vom Original. „Dann nehme ich sie auseinander und gestalte sie so, wie sie auszusehen haben.“ Er gibt zu: „Ja, manchmal treiben wir es auf die Spitze!“

Es gibt auch Gleichgesinnte, die ihr Wissen teilen

Der gebürtige Luckenwalder – dort lernte er die „JLKB“ kennen – stand schon als kleiner Junge mit großen Augen auf dem Bahnhof, sah den Eisenbahnen zu. „Und ich weinte, wenn wir los mussten.“ Da wurde er mit dem Eisenbahnvirus infiziert. Als Diplom-Ingenieur für Schienenfahrzeugtechnik ist er heute bei der Berliner S-Bahn verantwortlich für die elektronische Fahrgastinformation in den Zügen („Nächste Station …“), ohne sie selbst zu sprechen.

Auch eine akribische Arbeit – wie das filigrane Umgestalten von Loks (Lampen anbauen, Beschilderung ändern …), das er in seiner Werkstatt selbst macht. Manchmal auch mit Hilfe seiner Gleichgesinnten. Konstantin Linnemann ( Lehnitz), Christoph Kuczyk ( Wansdorf), Robert König ( Gröningen/bei Magdeburg) und Andreas Niendorf ( Jüterbog) teilen die Gartenbahn-Leidenschaft in ihrer Kleinbahn IG mit ihm. Sie besitzen alle eigene Anlagen, treffen sich regelmäßig, helfen sich untereinander. Die Programmierung der technischen Steuerung zum Beispiel übernimmt Andreas Niendorf. Gemeinsam treten sie auf Ausstellungen (zum Beispiel beim Adventsmarkt am Wasserturm Hohen Neuendorf) und Messen (Großbahntreffen in Schkeuditz) auf und präsentieren ihren besonderen Blick auf die Geschichte. „Für mich hat das Hobby auch einen sozialen und kommunikativen Aspekt. Man kommt dadurch immer ins Gespräch“, so Thomas Justus. „Wir wollen eine Modelleisenbahn zeigen, in die man sich reinversetzen kann. Und damit Menschen erreichen, die nicht unbedingt Eisenbahn-affin sind, aber bei denen Erinnerungen an selbst Erlebtes wach werden.“ Wie den ersten Kuss.

Mehr über die Jüterbog-Luckenwalder Kreiskleinbahn erfahren Sie hier: www.jlkb.de oder auch auf der Facebookseite www.facebook.com/JLKB.Modell , die mehr als 600 Abonnenten hat.

Von Stefan Blumberg