Seit fünf Jahren fehlt von dem heute 33-jährigen Lars Mittank aus Schleswig-Holstein jede Spur. Der junge Mann verschwand während eines Urlaubs in Bulgarien unter merkwürdigen Umständen. Nach einem TV-Bericht in der vergangenen Woche meldete sich nun ein Zeuge, der den Gesuchten in Schildow im Mühlenbecker Land abgesetzt haben will. Die Familie des Mannes bittet um Unterstützung bei ihrer Suche.