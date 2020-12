Hennigsdorf

Eine schillernde Hennigsdorfer Persönlichkeit verstarb am vergangenen Wochenende unerwartet: Arnim Sotzko, Lehrer am Alexander-S.-Puschkin-Gymnasium Hennigsdorf sowie ein vielseitig interessierter und begabter Mann, wurde nur 60 Jahre alt. Das Gymnasium prägte er wie kaum ein anderer. Viele Jahre fungierte er als stellvertretender Schulleiter und Oberstufenkoordinator. Vor allem aber war er Lehrer. Tausende Mädchen und Jungen begleitete Arnim Sotzko auf dem Weg bis zur Hochschulreife. Seine Fächer waren Geografie und Sport.

„Der Unterricht mit ihm machte viel Spaß“

„Ich kann es nicht fassen, dass er gestorben ist“, sagt sein ehemaliger Schüler und späterer Kollege Robert Reinhardt. „Er war ein Lehrer, dem man immer gern zuhörte, der sehr viel wusste und uns daran teilhaben ließ. Der Unterricht bei ihm machte Spaß, es blieb viel hängen. Dr. Sotzko setzte sich für die Schüler ein, fand für alles eine Lösung.“ So blieb Reinhardt die Fahrt mit dem Geo-Leistungskurs nach Bayreuth in Erinnerung, „wo wir Steine klopften“. Auch sei sein Unterricht in Anzug und Weste bei ihm unvergessen, während er zu Hause Hosenträger getragen habe. „Diese Kleinigkeiten vergesse ich nie. Das machte ihn auch so normal und sympathisch.“

Ein Lehrer, der sich für die Schüler einsetzte

Nach seinem Studium arbeitete Robert Reinhardt für anderthalb Jahre am Puschkin-Gymnasium. „Gerade Herr und Frau Sotzko machten mir den Einstieg mit ihrer Art und Weise leicht. Wir hatten viele tolle Gespräche.“ Mittlerweile ist Robert Reinhardt am Oberstufenzentrum Neuruppin und an der Diesterwegschule Hennigsdorf Lehrer. Sebastian Morgner ist ebenfalls einstiger Schüler von Arnim Sotzko (und heute Leiter der MAZ-Lokalredaktionen in Oberhavel und im Havelland). „Er war bei den Schülern überaus beliebt. Sicherlich auch deshalb, weil er zuhören konnte und sich der Probleme der Schüler annahm. Da spielte es keine Rolle, ob die achte Stunde vorbei war.“ Nichtsdestotrotz habe er seine Linie durchgezogen. An den Noten habe man das gute Schüler-Lehrer-Verhältnis nicht gemerkt; es habe auch schlechte Noten gegeben, so Sebastian Morgner. Robert Reinhardt nennt das loyales und professionelles Verhalten.

Handwerker mit Leib und Seele

Arnim Sotzko – er hinterlässt seine Ehefrau Sabine und zwei Söhne – war auf vielen Spielwiesen zu Hause. Nur ein kleiner Einblick: Da war die Musik. Er gehörte eine Zeit lang zu Antiqua aus Potsdam (Renaissance Folk-Rock), spielte dort Gitarre und schrieb Titel. Er spielte Dudelsack und baute dieses Instrument (und andere) selbst. Insbesondere auf (mittelalterlichen) Märkten war er zu hören. Auf dem eigenen Grundstück richtete er ein Tonstudio ein und produzierte Musik. Er baute Kugelschreiber in Perfektion, Schalen, Gewürzmühlen oder Ringe aus Holz. Zuletzt stellte er Silberschmuck her. Der frühere Ju-Jutsu-Landestrainer führte Eila Günther auf den 3. Platz der Weltmeisterschaft (2004) und den 3. Platz bei der Europameisterschaft (2005). Er gründete in der Schule gemeinsam mit Schülern eine Film-AG, baute eine Floorball-AG auf. Seine Handschrift wird künftig fehlen.

Von Stefan Blumberg