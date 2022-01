Leiterin der Europaschule in Schildow geht in den Ruhestand

Schildow

Ines Meier, langjährige Schulleiterin der Europaschule am Fließ in Schildow, geht in den Ruhestand. Am Freitag wurde sie im kleinen Kreise verabschiedet. 268 Schüler hatte die Schildower Grundschule im Jahr 1999, als sie zur „Europaschule am Fließ“ ernannt wurde. Heute lernen hier inzwischen rund doppelt so viele in den Klassenstufen 1 bis 6.

Rektorin Ines Meier hatte „ihre“ Schule in all den Jahren fest im Griff: immer offen und voller Ideen für neue kreative Projekte und doch stets mit dem Blick auf das Wesentliche. Am Freitag verabschiedete sich Ines Meier nun nicht nur in die Winterferien, sondern in den Ruhestand.

Schule ist Vorbild für andere Europaschulen

Bei einer Feierstunde in kleinster Runde gaben ihre Kolleginnen und Kollegen noch einmal zahlreiche gute Wünsche für den nächsten Lebensabschnitt mit und bedanken sich für das Geleistete – und es kann sich wahrlich sehen lassen, was Ines Meier mit ihrem Team in den letzten Jahren hier bewirkte, beurteilt die Gemeindeverwaltung die Arbeit der bisherigen Schulleiterin.

„Diese Schule ist ein Vorbild für andere Europaschulen!“, urteilte Jörg Schäfer, der Beauftragte für Europabildung beim Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg, vor drei Jahren anlässlich des 20. Jubiläums der Schildower Europaschule. „Die Europaschulen ermöglichen den Schülern für kleines Geld durch Europa zu reisen.“ Gefördert werde die Arbeit unter anderem durch das Bildungsprogramm „Erasmus Plus“. Schäfer lobte das Engagement der Schildower Schule: „Die machen wirklich sehr sehr viel.“ Nach den Winterferien übernimmt Katja Wolf die Leitung der Grundschule. Sie kommt von einer Reinickendorfer Grundschule, an der sie bisher Konrektorin war.

Von MAZonline