Levis-Jeans, Kassetten, Schokolade – das gab es für die 100 Mark Begrüßungsgeld

An das Begrüßungsgeld kurz nach dem Mauerfall kann sich sicher noch jeder erinnern – aus eigenem Erleben oder Erzählungen. Es war eine Unterstützung, die in der Bundesrepublik Deutschland jedem einreisenden Bürger der DDR aus Mitteln des Bundeshaushaltes gewährt wurde. 100 Mark waren das. MAZ-Mitarbeiter erinnern sich, was davon 1989 gekauft wurde.

Robert Roeske, Fotograf: Daran kann ich mich noch ganz genau erinnern. Ich habe mir von den hundert Mark eine echte Levis 501 in einem Store in der Nähe vom Kudamm gekauft. Die hatte 45 D-Mark gekostet. Das weiß ich noch genau. Einen Teil des Begrüßungsgeldes habe ich dann für Naschereien für Weihnachten ausgegeben. Schokolade, Kaffee und eine Flasche Johnnie Walker. Den Rest habe ich gespart.

Sebastian Morgner, Redaktionsleiter: Ich kann mich echt nur noch dunkel daran erinnern. Ich weiß, dass wir in Berlin-Tegel waren. In der Einkaufspassage. Der dortige Musikladen war mega voll. Ich hatte kaum Platz. Alle anderen waren irgendwie größer als ich. Ich sah einen Stapel Kassetten. Eine schnappte ich mir. Das Cover war grün. Was genau es war, weiß ich nicht mehr. Aber ich glaube, sie hat 12,99 Mark gekostet. Ich war jedenfalls stolz und habe die Kassette in den nächsten Wochen rauf und runter gehört.

Knut Hagedorn, Redakteur: Ich kann mich noch daran erinnern, dass meine Eltern eine Weile gewartet haben, bis sie das Begrüßungsgeld in Anspruch genommen haben. Mein Vater, der immer eher konservativ war, traute irgendwie dem ganzen Braten nicht und wollte erstmal abwarten. Von einem Teil des Begrüßungsgeldes haben mir meine Eltern dann am Ku'damm einen Walkman gekauft. Da war ich schon stolz wie Bolle und die ebenfalls neu gekauften Kassetten wurden natürlich dann rauf und runter gehört. Ich glaube sogar, es war irgendwas Neue-Deutsche-Welle-Mäßiges. Und meine Mutter hat sich Parfüm gekauft und ich weiß noch – mir war ganz schummrig von den ganzen Düften im Laden. Totale Reizüberflutung.

Helge Treichel, Redakteur:Meine Erinnerungen an das Begrüßungsgeld sind diffus: Ich kann mich noch an einen Außen-Schalter in Tegel erinnern, an dem ich meinen DDR-Personalausweis vorgelegt habe und das Geld bekam. Aber war es eine Post? Ein Bankschalter? Oder ein improvisierter Behördencontainer? Ich weiß es nicht mehr! Nicht ganz klar war (mir) damals, ob der Stempel im Ausweis irgendwann einmal gegen mich verwendet wird. Das war aber nebensächlich. Was ich gekauft habe – keine Ahnung. Eis? Schokolade? Schallplatte? Ich weiß nur noch, wie extrem mich all die bunte Werbung und die Vielfalt von all den Dingen überfordert haben. Und alles war tatsächlich verfügbar! Ohne Beziehungen oder Schlangestehen. Na jedenfalls dann, wenn die Landsleute nicht schon die Regale leer gekauft hatten ... .

Bert Wittke, Redakteur: Wo ich mich von der D-Mark habe begrüßen lassen, kann ich nicht mehr sagen. Aber ich weiß noch, dass ich mit dem Geld in der Tasche an eine Menge leckerer Dinge dachte: lila Schokolade von Milka, Gummibärchen von Haribo oder Coca-Cola. Am Ende ist das meiste Geld für eine Jeans draufgegangen – ausgesucht, anprobiert und gekauft im Hinterraum eines Kreuzberger Ladens, in dem es von der Banane bis zum Farbfernseher so ziemlich alles gab. Endlich konnte ich alte Wisent-Jeans ausrangieren. In der, die weder vom Schnitt noch von der Farbe her auch nur annähernd trendig aussahen, war ich viele Jahre lang von Freunden meistens nur mitleidsvoll belächelt worden. Ein Paket Leerkassetten zum Aufnehmen von Musik sprang auch noch heraus. Und mein Stern-Kassettenrekorder, den ich mir nach der Jugendweihe zugelegt habe, hat bis heute keinen Bandsalat daraus gemacht. Am Ende der Shopping-Tour, bevor ich wieder am Übergang Oberbaumbrücke in den Ostteil der Stadt zurückkehrte, habe ich schließlich auch noch die letzten Münzen investiert. Ohne Gummibärchen wollte ich den Ausflug in den goldenen Westen denn doch nicht beenden.

Jeannette Hix: „Meine Eltern und ich sind damals über den Berliner Grenzübergang Oberbaumbrücke rüber, um die West-Oma in Steglitz zu besuchen. Abgesehen davon, dass es „drüben“ in Kreuzberg nicht wie im „goldenen Westen“ aussah und wir ziemlich geschockt waren, habe ich 85 Mark vom Empfangsgeld in eine schwarze Lederhose investiert. Damals hing das Teil im Secondhand-Laden, heute hängt es in meinem Schrank und passt immer noch. Die restlichen 15 Mark hab’ ich gespart.

Birgit Bunk, Sekretärin: „Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, ich weiß aber noch, dass wir mit dem Trabi in die Nähe vom Ernst-Reuter Platz gefahren sind. Unsere fast vierjährige Tochter schlief unbeeindruckt auf der Rückbank. Als wir dann so umherschlenderten, wurden wir von einem Herrn angesprochen und sogleich in eine Bank geführt und erhielten das Begrüßungsgeld. Neben der Bank war ein Supermarkt, dort sind wir dann reingegangen. Wir waren aber sehr schnell total reizüberflutet. Als eine Durchsage kam, sich bitte an die Kasse zu begeben, da der Markt demnächst schließe, wurden wir panisch. Welche Schokolade oder welchen Saft nehmen wir denn nun für das Kind mit, bei der Riesenauswahl? Wir nahmen einfach schnell das Preiswerteste. Die Tochter war happy. Später gab es noch einen Alf. Den Rest haben wir gespart.

Marco Paetzel, Redakteur: Ich war zur Wendezeit noch in der Kita. Aus Erzählungen weiß ich aber, dass meine Eltern ein paar Tage abwarteten, bis der erste Ansturm vorbei war. Bei einer Bank in Spandau stellten sie sich dann in der langen Schlange an – und gingen mit dem Geld zu Hertie. Am Ende kauften sie eine vergoldete Kaminuhr, die mindestens 25 Jahre lang in unserer Schrankwand tickte. Ein paar Bananen und Chips gab es vom Restgeld auch noch.

