Liebenberg

Die Botschaft seiner Freunde und Bekannten klang unmissverständlich: „Bist du verrückt?! Musst du in die Pampa gehen?“ Diese Frage vergisst Juan Carlos Risso wohl nie. Gestellt wurde sie ihm vor gut sechs Jahren. Damals übernahm er den Gutshofladen in Liebenberg, direkt an der Bundesstraße 167 zwischen Liebenwalde und Neulöwenberg gelegen.

Kein verflixtes siebtes Jahr

„Ich hatte ein mulmiges Gefühl, nach 25 Jahren aus der Großstadt Berlin wegzugehen. Aber heute sage ich: Es ist alles super hier“, so der aus Argentinien stammende Inhaber des Geschäftes. Also kein verflixtes siebtes Jahr? „Überhaupt nicht“, wiegelt Hans-Dieter Meyer zu Düttingdorf sofort ab. Er ist der Partner des Geschäftsführers und wenn es sein Berufsalltag als Unternehmensberater zulässt, ebenso im Gutshofladen zu finden. „Der Laden ist herrlich, die hügelige Gegend traumhaft schön“, schwärmt er.

Fruchtaufstrich aus der Uckermark. Quelle: Stefan Blumberg

Winterpause seit Anfang Februar beendet

Nach der traditionellen Winterpause ab Weihnachten – da fliegen die beiden in die argentinische Heimat von Juan Carlos Risso (in diesem Jahr coronabedingt nicht) – öffnete der Gutshofladen gerade wieder seine Türen (Mittwoch bis Freitag 11 bis 17 Uhr, Samstag/Sonntag 10 bis 19 Uhr). Es ist nicht so, dass die Kunden aktuell in Scharen kommen. „Der Unterschied zwischen Sommer und Winter ist schon groß. Dazu kommt noch der Lockdown“, sagt Hans-Dieter Meyer zu Düttingdorf. Während die Gäste im Sommer gern draußen auf der Terrasse die frische Luft genießen, läuft im Winter mehr der Verkauf im liebevoll eingerichteten Laden.

Produkte kommen fast alle aus der Region

„Wir bieten bis auf ein paar Ausnahmen regionale Produkte an“, sagt Juan Carlos Risso. Zum Beispiel Honig von Künzler & Schwiegersohn aus Liebenwalde, Marmeladen vom Delikatessen-Kontor-Nord Gransee, Rindersalami, Leberwurst oder Mettwurst vom Bergsdorfer Wiesenrind, Wild von Richards Wild (Dannenwalde) aus dem eigenen Jagdrevier, Käse aus der Uckermark, Senf aus Klosterfelde, Tassen oder Kännchen von Waldkaterkeramik aus Grieben und Hühnereier aus Liebenberg. „Wir haben zwei Kunden aus Berlin, die kommen zweimal im Monat nur wegen der gutschmeckenden Eier raus zu uns. Weil sie wissen, dass die von den Hühnern sind, die nebenan auf dem Gut leben“, so Hans-Dieter Meyer zu Düttingdorf. Die Weine legen längere Wege zurück, ehe sie im Liebenberger Regal landen; die meisten kommen aus der Moselregion, andere aus Argentinien.

So sieht es im Laden aus. Quelle: Stefan Blumberg

Ideale Lage an der Bundesstraße 167

Es seien verlässliche Partner, mit denen Juan Carlos Risso zusammenarbeitet, meist kleine Anbieter, die ihr Gewerbe hauptberuflich betreiben. Alles andere sei bei den hohen Hygienestandards zu riskant. Es gehe von Jahr zu Jahr bergauf, so Hans-Dieter Meyer zu Düttingdorf. Es gebe eine Reihe von Stammkunden; sowohl aus der Region als auch von weiter weg. Tagungsgäste vom Schloss & Gut Liebenberg kehrten regelmäßig im Gutshofladen ein. Ideal sei die Lage an der Bundesstraße 167, davon profitiere der Laden. „Und ein Geschenk des Himmels war im vorigen Jahr die Vollsperrung der B 96 in Teschendorf“, sagt der Unternehmensberater mit einem Schmunzeln. Alle Fahrzeuge in Richtung Ostsee oder Berlin mussten am Gutshofladen vorbei, viele hielten an.

Waldkaterkeramik aus Grieben. Quelle: Stefan Blumberg

Als der Globetrotter sesshaft wurde

Juan Carlos Risso war – wie er sagt – in jungen Jahren ein Globetrotter. Vietnam, Japan, Spanien (Ibiza), Italien, Australien, Thailand, Israel, Griechenland – mit dem Rucksack tourte er um die Welt, verdiente sich unter anderem als Segel- und Tauchlehrer sowie Schmuckverkäufer Geld. Eine Woche vor dem Mauerfall trudelte er in Berlin ein. „Ich wollte drei Wochen bleiben, um Deutsch zu lernen. Dann bin ich hängengeblieben“, sagt der 58-Jährige. „Die deutsche Sprache habe ich in 30 Jahren noch nicht richtig gelernt“, stapelt er tief. In Berlin leitete er zuletzt am Flughafen Tegel einen Shop. Langfristig sollte er den am BER weiterführen. Aber dessen Fertigstellung ließ ja auf sich warten.

Der Gutshofladen von außen. Quelle: Stefan Blumberg

Kunden unterstützen das Geschäft in der schwierigen Coronazeit

Und dann fügten sich mehrere Puzzleteile zu einem Ganzen. Hans-Dieter Meyer zu Düttingdorf hatte damals schon viel mit dem Schloss & Gut zu tun, ist heute dort Datenschutzbeauftragter. Er bekam vor sechs Jahren mit, dass der Laden frei wird. Der bisherige Mieter des Gutshofladens zog aus. Juan Carlos Risso, als Eventmanager und Einzelhändler erfahren, stand bei seinem Job in Tegel am Scheideweg. Dann war eine Wohnung am Seehaus zu haben. Vom Schloss als Vermieter gab (und gibt) es Unterstützung. Die beiden Männer griffen zu. „Es meinte wohl jemand gut mit uns“, rekapituliert Hans-Dieter Meyer zu Düttingdorf. Sie zogen nach Liebenberg – auch wenn sie anfangs noch ihre Wohnungen in Berlin behielten – und eröffneten den Laden, der nur wenig umgestaltet werden musste. Risso gab seine Wohnung inzwischen auf: „Es lebt sich hier in Liebenberg richtig toll. Das Geschäft läuft, die Leute sind nett.“ Im Laufe des Corona-Jahres seien viele Stammkunden gekommen, um das Duo mit ihrem Einkauf zu unterstützen. Als Ausländer sei er nicht ein einziges Mal schief angeschaut worden, so Juan Carlos Risso. „Als ich mal erkältet im Laden stand, brachte mir eine Nachbarin eine Hühnerbrühe.“ Ein berührender Moment. Juan Carlos Risso spricht aus, was beide längst wissen: „Wir gehen hier nicht mehr weg!“

Von Stefan Blumberg