Liebenwalde

Der Eigentümer eines VW Golf wurde in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag durch einen lauten Knall geweckt. Als er aus dem Fenster sah, stellte er fest, dass sein neben dem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Weinberg in Liebenwalde abgestelltes Fahrzeug komplett brannte. Das Feuer griff auf einen daneben abgestellten Pkw Toyota sowie auf die angrenzende Hauswand über. Durch die alarmierte Feuerwehr wurde der Brand gelöscht. Bei den Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Fassade des Hauses wurde leicht beschädigt. Menschen kamen nicht zu Schaden. Durch Kriminaltechniker wurden am Tatort Spuren gesichert. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Brandstiftung.

