16 neue Wohnungen und ein Café mitten in Liebenwalde

Liebenwalde

Wenn Thomas Liefke aus dem Fenster seines Büros schaut, blickt er genau auf die Baustelle, in deren Mitte sich ein großer Kran gen Himmel reckt. Und der bekommt in diesen Tagen einiges zu tun. Lässt er doch um sich herum zwei Wohnhäuser in die Höhe wachsen. Eines davon liegt genau an der Ernst-Thälmann-Straße, das andere grenzt an die Rudolf-Breitscheid-Straße. Schon ist das Mauerwerk so hoch, dass darauf die erste, mehrere Tonnen schweren Deckenelemente montiert werden können. „Die Fläche Thälmannstraße 26, auf der jetzt unter anderem gebaut wird, habe ich bereits vor zehn Jahren übernommen“, erinnert sich Thomas Liefke, der später das benachbarte Grundstück Breitscheidstraße 2 noch dazu gekauft hat. Doch damals erhielt er für die Idee seiner Wohnhäuser mit Gauben im Obergeschoss keine Genehmigung. Deshalb investierte der gelernte Heizungs- und Lüftungsbaumeister zunächst woanders.

Zehn Jahre nach dem ersten Versuch, im Stadtkern von Liebenwalde in den Wohnungsbau zu investieren, hat der zweite Anlauf nunmehr geklappt. Quelle: Bert Wittke

2018 hat er einen neuen Versuch gestartet. Und obwohl er dieses Mal auf die nach Meinung der Stadt ortbilduntypischen Gauben verzichtete, dauerte es immerhin zwei Jahre, bis sein Vorhaben die Baureife erlangt hatte. „Ich hatte mir das alles etwas leichter vorgestellt“, sagt Thomas Liefke, der sein Projekt als Privatinvestor durchzieht. Und er hätte sich, so gibt er unumwunden zu, auch mehr Unterstützung seitens der Stadt gewünscht. Zum Beispiel, als es in Verbindung mit einer Brandwand zu Auseinandersetzungen mit dem Inhaber eines Nachbargrundstückes kam. Und dann dürfe man ja auch nicht vergessen, dass er Wohnungen baue, die dazu angetan sind, Leute in die eher einwohnerschwache Kommune zu holen. Statt dessen seien ihm viele, viele Auflagen erteilt worden, dessen Abarbeitung tage- und nächtelange Recherchearbeiten gekostet hätten. „Zum Glück haben mir meine Frau Kristin und Mitarbeiterin Daniela Bolduan dabei geholfen“, sagt er der in Böhmerheide aufgewachsen und in Groß Schönebeck zur Schule gegangene Unternehmer, der jetzt in Hammer wohnt.

In der Rudolf-Breitscheid-Straße 2 entsteht ein Haus mit sechs Wohnungen. Quelle: Bert Wittke

Die Mühen haben sich schließlich doch noch gelohnt, entstehen doch jetzt auf den beiden Grundstücken zwei dreigeschossige Häuser mit zusammen 16 Wohnungen. Sechs Wohneinheiten sind es in der Breitscheidstraße 2. Alles altersgerechte Zwei-Raum-Wohnungen mit einer Größe von 55 bis 60 Quadratmetern und einem Fahrstuhl. Das Haus in der Thälmannstraße 26 wird insgesamt zehn Wohnungen und ein Gewerbefläche beherbergen. Bei der Gewerbefläche handelt es sich, wie Thomas Liefke verrät, um ein kleines Café. Eine Art Eiscafé, das über etwa 20 Plätze verfügt und in dem auch Kaffee und Kuchen angeboten werden sollen. Das Quartierangebot in der Thälmannstraße 26 wird sich aus sieben Zwei-Raum-Wohnungen und drei kleinen Junggesellenwohnungen zusammensetzen. „Dort können groß gewordene Kinder mal ausprobieren, ob sie auch ohne Mama und Papa zurecht kommen“, sagt Thomas Liefke schmunzelnd.

Am Montag schwebten die ersten, in Milmersdorf (Uckermark) gefertigten Deckenplatten auf der Baustelle in Liebenwalde ein. Quelle: Bert Wittke

Bevor mit dem Hochbau begonnen werden konnte, musste Thomas Liefke auf dem Grundstück in der Thälmannstraße zunächst ein altes Haus abreißen lassen. Dazu kamen wegen der unzureichenden Beschaffenheit des Baugrundes Pfahlgründungen, die bis in eine Tiefe von sieben, acht Metern reichen. „Insgesamt wurden für beide Häuser knapp 90 Pfähle verbaut“, sagt der Investor. Bei den Erdarbeiten sei auch ein alter Feldsteinbrunnen gefunden worden. Thomas Liefke hätte ihn gerne erhalten, doch die Archäologen, die die Tiefbauarbeiten begleitet haben, veranlassten nach der Dokumentation das Verfüllen des Brunnens.

Bis Weihnachten soll die Rohbauten stehen und geschlossen sein, damit im Januar kommenden Jahres der Innenausbau starten kann. Quelle: Bert Wittke

Bis Weihnachten soll die Rohbauten komplett geschlossen sein, damit im Januar kommenden Jahres der Innenausbau beginnen kann. Im Spätsommer 2021 sollen die Häuser bezugsfertig sein. Für die Bauarbeiten, so betont Thomas Liefke, habe er überwiegend Firmen aus Liebenwalde und aus der näheren Umgebung binden können. Und um auch etwas für die Umwelt zu tun, wird auf den Straßenabgewandten Dachflächen Photovoltaiktechnik installiert. Solaranlagen werden einen Teil des benötigten warmen Wassers zum Waschen und für die Heizungen liefern.

Mit Front zur Ernst-Thälmann-Straße entsteht ein Wohnhaus, in dem zehn Wohnungen und ein Café Platz finden werden. Quelle: Bert Wittke

Schon jetzt, so heißt es, gebe es etliche Interessenten und Anfragen für Wohnungen. Angenommen werden sie von der LiBo Sonnenschein. Die Lohn- & Hausverwaltung mit Sitz in Liebenwalder Breitscheidstraße 1, wird die neuen Wohnungen verwalten. Für das Cafés gibt es hingegen noch keinen Betreiber. Rund 1,5 Millionen Euro steckt Thomas Liefke in den Bau der beiden Häuser. Und wenn der 48-Jährige Besitzer einer Heizungs- und Sanitärfirma aus dem Fenster seines Büros auf die Baustelle schaut, glaubt er jeden Morgen von neuem fest daran, dass die in den Wohnungsbau gesteckten Mittel gut angelegtes Geld sein werden.

Von Bert Wittke