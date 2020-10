Arzt, Oberschule, Heidekrautbahn: Diese Themen beschäftigen Liebenwalde

Liebenwalde

Schon um kurz vor halb zehn duftete es am Mittwoch am Liebenwalder Stadthafen nach frisch gebrühtem Kaffee, sechs Liebenwalderinnen und Liebenwalder folgten der Einladung der MAZ auf einen Kaffee. In der bunt gemischten Runde wurde schnell klar: Die Einwohner haben Gesprächsbedarf.

Gerüchte zum neuen Arzt im Ort

Zuerst ergriff Ursula Oberländer das Wort und brachte einen Punkt zur Sprache, der aktuell vor allem den Eltern des Ortes zu schaffen macht. „Die Ärztin Frau Naumann geht in Rente“, berichtete sie. „Der neue Arzt soll bereits angekündigt haben, keine Kinder unter zwölf Jahren zu behandeln“, erläutert sie ein Gerücht, welches in Liebenwalde umgeht. Da würden sich die Eltern schon fragen, was sie jetzt machen sollen, so Ursula Oberländer weiter. Dem pflichtet auch Kornelia Müller bei. Es sei ja vollkommen in Ordnung, dass die Stadt wächst, stellte die Liebenwalderin klar. Aber dann müsse auch die Infrastruktur wachsen. Sie findet es „unmöglich, dass der neue Arzt keine Kinder unter zwölf Jahren behandeln will“ und fragt, was denn Eltern machen sollen, die kein Fahrzeug zur Verfügung haben, um einen Kinderarzt in Oranienburg oder anderen Orten aufzusuchen. Ihre Enkelkinder wohnen ebenfalls in Liebenwalde, auch sie sind jetzt von der Arzt-Problematik betroffen.

Ursula Oberländer berichtete von Gerüchten, dass der neue Arzt im Ort keine Kinder unter zwölf Jahren behandeln will. Quelle: Bert Wittke

Fehlende Oberschule sorgt für lange Schulwege

Und Kornelia Müller brachte gleich noch ein weiteres Thema an. „Es fehlt einfach eine Oberschule in Liebenwalde“, befindet sie. „Manche Kinder stehen morgens um 5 Uhr auf und kommen nachmittags um 17 Uhr nach Hause“, berichtet sie. Ab der 7. Klasse müssen die Kinder auf Schulen nach Oranienburg, Zehdenick oder Löwenberg ausweichen, da die Liebenwalder Oberschule 2006 geschlossen wurde. „Das ist schlimmer als ein Arbeitstag“, findet sie. Dem pflichtet auch Ursula Oberländer bei. „Die neue Grundschule ist toll geworden, die Stadt hat viel Geld darin investiert“, erklärt sie. Aber die Oberschule würde einfach fehlen. „Es war damals eine politische Entscheidung, die in Potsdam getroffen wurde. Die Stadt hat alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten genutzt“, blickt Oberländer zurück. „Die Familien, der Sport, die Kultur, das hat alles unter der Schulschließung gelitten.“

Eine Oberschule wünscht sich Kornelia Müller für die Liebenwalder Kinder. Quelle: Bert Wittke

In den letzten sechs, sieben Jahren sei vieles verschwunden, was Leben in die Stadt brachte und die jungen Leute im Ort hielt, so Kornelia Müller. Dem widersprach Ursula Oberländer vehement. „Handball ist hier noch sehr stark vertreten, auch im Jugendbereich“, bringt sie der Aussage von Kornelia Müller entgegen. „Es finden viele Spiele statt, aber es bringen sich zu wenige Erwachsene ein, um die Jugend zu unterstützen“, bringt es Ursula Oberländer auf den Punkt. Es sei immer schwerer, die Leute vom Sofa zu bekommen. Schön sei es, wenn die Spiele der Handballer auf der Homepage der Stadtverwaltung veröffentlicht werden würden, fügte sie hinzu. „Die Homepage der Stadt empfinde ich als sehr steril, außerdem müsste dort viel mehr aktualisiert werden.“

Liebenwalde wird für Sauberkeit gelobt

Lobend erwähnt wurde von den beiden Damen die Sauberkeit in der Stadt. „Vor allem im Gegensatz zu Oranienburg“, befand Ursula Oberländer. Dem widersprach Willi Fechner aus Liebenwalde, die Sauberkeit sei nur in der Stadtmitte vorhanden. „Wenn man von außen in die Stadt hineinfährt, sieht man schon viel Müll“, findet er. „Geld, welches für Projekte wie den neuen Parkplatz am Stadthafen ausgegeben wurde, sollte lieber in den Straßenbau und Sauberkeit investiert werden“, so Willi Fechner. Dem widerspricht Ursula Oberländer. „Zum einen sind dies Privatgrundstücke, die dort bemängelt werden. Außerdem wird Müll, den man der Stadtverwaltung meldet, binnen weniger Tage beräumt.“

Willi Fechner entgeht fast nichts, was in Liebenwalde passiert. Quelle: Bert Wittke

Kulturverein und Heidekrautbahn sind Thema

Ein ganz anderes Thema hatte Torsten Schikowski mit an die Kaffeetafel gebracht – den Liebenwalder Kulturverein, der im Januar 2020 gegründet wurde. „Es gab keinen denkbar schlechteren Zeitpunkt zur Gründung“, sagt er schmunzelnd und spielt damit auf die Einschränkungen durch die Coronapandemie an. Auch die geplante Veranstaltung mit Michael Gwisdek kann nach dessen Tod natürlich nicht mehr stattfinden. „Aber wir überlegen uns etwas anderes“, verspricht Schikowski. Er bedauert, dass viele Aktionen schlecht geredet werden, „vor allem von Leuten, die sich nicht engagieren.“ Die Kulturlandschaft in Liebenwalde und drumherum findet er gut aufgestellt. „Die kann man gar nicht alle wahrnehmen.“ Positiv sei auch die Entwicklung des Stadthafens. „Viele haben hier in diesem Jahr gezeltet, viele Touristen waren zu Besuch. Es ist wohl einer der schönsten Orte in Liebenwalde.“

Torsten Schikowski brachte den Liebenwalder Kulturverein und die Reaktivierung der Heidekrautbahn ins Gespräch. Quelle: Bert Wittke

Und Liebenwalde wäre nicht Liebenwalde, wäre nicht auch die Heidekrautbahn angesprochen worden. „Alle sagen, die Bahn muss wieder fahren, ich sehe das etwas skeptischer“, zeigte Torsten Schikowski seine Meinung auf und fragte, ob in Liebenwalde wirklich so viele wohnen, die dann auch die Bahnverbindung nach Berlin nutzen würden. Eine Kombination aus Güter- und Personenverkehr sei vielleicht eine Alternative, um das Projekt wirtschaftlicher zu gestalten. „Ich wäre der Letzte, der sich nicht über eine Reaktivierung freuen würde. Aber Taktung und Anschlussmöglichkeiten müssen stimmen.“

Für Wolfgang Janisch ist Liebenwalde ein wunderschöner Ort. Quelle: Bert Wittke

Dem pflichtete auch Kornelia Müller bei: „Es geht dann natürlich nicht, dass der erste Zug erst um 5 Uhr Richtung Berlin fährt. So bekommt man niemanden vom Auto auf die Bahn.“ Für Wolfgang Janisch ist Liebenwalde „ein wunderschöner Ort“, auch wenn man es als Zugezogener nicht immer leicht habe. Sorgen macht er sich vor allem über die zunehmende Bebauung der Ackerbürgerstadt. „Es ist schön, wenn Leute dazukommen, aber damit sind natürlich auch Folgeeinrichtungen verbunden“, gibt er zu bedenken. Willi Fechner fragte sich zudem, wo die Betonplatten aus der Seepromenade hin sind. „Wo sind die Platten, wer hat sie jetzt?“ Die Platten würden ja auch einen materiellen Wert haben, bekräftigt er. „Und die 120, 130 Platten bekommt man ja auch nicht mit dem Handwagen weg.“

