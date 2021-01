Autos sind seine Welt: Thomas Jacob ist seit 30 Jahren Chef einer Liebenwalder Kfz-Werkstatt

Liebenwalde

Thomas Jacob war erst 26 Jahre alt, als er die Auto-Instandhaltunsfirma von seinem Onkel offiziell zum 1. Januar 1991 übernahm. Dieser war wegen eines Krebsleidens viel zu früh verstorben. Thomas Jacobs Tante wollte das Unternehmen nicht aufgeben, das ihr Mann etwa 1973 gegründet hatte. Sie hatte Glück, dass ihr Neffe im gleichen Beruf tätig war. Thomas Jacob lernte zu DDR-Zeiten Kfz-Mechaniker, machte auch seinen VE-Meister, den er nach der Wende nach den West-Standards ergänzte. Seine Meister-Urkunde ist auf den Nikolaustag 1991 datiert.

Thomas Jacob hat immer viel zu tun. Quelle: Enrico Kugler

Dass er nun schon seit 30 Jahren die Firma leitet, kann Thomas Jacob manchmal selbst kaum glauben. „Ich möchte damit nicht im Mittelpunkt stehen. Es gibt ja auch noch viele andere tolle Unternehmen, die sich schon so lange am Markt behaupten“, sagt er. 30 Jahre durchzuhalten sei auch einem Zusammenspiel von Können und Glück geschuldet.

Fleiß, Disziplin, aber auch Glück

„Vielleicht war ich einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Andere waren ja auch gut, hatten aber irgendwann mal großes Pech und sind auf der Strecke geblieben.“ Dass er viel geleistet hat, kann er aber trotz aller Bescheidenheit nicht in Abrede stellen. „Wenn ich so zurückblicke, muss ich schon sagen, dass viel Zeit für Freund und Familie auf der Strecke geblieben ist“, erzählt der 56-Jährige. Nur an einen einzigen richtigen Urlaub in den drei Jahrzehnten kann er sich erinnern – die Hochzeitsreise nach Mallorca. Sonst gab es höchstens verlängerte Wochenenden mit dem Wohnwagen – meist an der Ostsee. „Es kam doch immer wieder was dazwischen, sodass private Pläne wieder umgeworfen wurden. Aber ich will nicht rumjammern. Ob ich meinen Weg bereue oder nicht, kann ich gar nicht sagen. Ich weiß ja nicht, ob es mit in einem anderen Beruf besser oder schlechter ergangen wäre.“ Als großes Glück empfindet er die Unterstützung seiner Frau, die auch viele Jahre im Betrieb mitgearbeitet hat. „Wenn die Familie nicht an einem Strang zieht, würde es nicht gehen“, betont er.

Privat ist vieles auf der Strecke geblieben

Der Arbeitsalltag hat sich rasant verändert. Vor 30 Jahren war Thomas Jacob noch auf Trabi, Wartburg und Lada spezialisiert. „Als es plötzlich möglich war, haben sich viele ihr erstes West-Auto gekauft“, erinnert sich der Kfz-Mechatroniker. Er knüpfte schnell Kontakte, die ihm bei den ersten Reparaturen dieser „neuen“ Autos unter die Arme griffen. „Es gab ja nicht nur Besser-Wessis. Es gab auch Gute“, sagt er schmunzelnd. Die nächste große Entwicklung in der Auto-Branche lässt sich auf die vergangenen zehn Jahre eingrenzen. „Die technischen Zusammenhänge sind wesentlich komplexer geworden. Die Autos von heute sind ja wie fahrende Computer. Dementsprechend anspruchsvoller sind auch die Reparaturen.“Zwischenzeitlich hatte Thomas Jacob bis zu fünf Angestellte, heute ist es nur noch einer. Wie sich die Mobilität weiter entwickelt, darüber kann der Liebenwalder nur spekulieren. „Wenn es immer mehr Elektro-Autos gibt, fallen für uns Mechatroniker viele Arbeitsschritte weg.“

Von Wiebke Wollek