Drei verletzte Personen, 80.000 Euro Sachschaden nach Unfall in Hammer

Hammer

Drei verletzte Personen und etwa 80.000 Euro Sachschaden: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfall am Montagnachmittag (11. Mai) in Hammer. „Gegen 17.20 Uhr befuhr ein 29-Jähriger mit einem Ford Ranger und einem Anhänger die Eberswalder Straße in Richtung Groß Schönebeck“, erläuterte Matthias Krüger, Pressesprecher der Polizeidirektion Nord.

Im einer Rechtskurve kam der Mann aus bisher ungeklärter Ursache nach links ab und stieß mit einem entgegenkommenden BMW X2 zusammen. Die 51-jährige Fahrerin des BMW, ihr Beifahrer und der 29-Jährige wurden bei dem Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Auch die Feuerwehr kam zum Einsatz, für die Dauer der Bergungsmaßnahmen musste die Straße voll gesperrt werden.

Von MAZonline