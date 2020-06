Liebenthal

Kaum ist die Tür des Transportkäfigs offen, erkunden die drei kleinen Waschbären auch schon neugierig ihr eigens angefertigtes Gehege. Sofort wird geklettert und inspiziert, was die kleinen Pfoten hergeben. „Sie sind schon bei uns, seit sie etwa drei Wochen alt sind“, erzählt Yvonne Bergfeld von der Wildtierrettung Wensickendorf. Ganz klein und kalt seien sie gewesen, als die kleinen Racker gefunden wurden. „Sie waren mehr tot als lebendig“, erinnert sie sich. Yvonne Bergfeld ist eine der „Päppelstellen“ der Wildtierrettung und kümmert sich vor allem um die Flaschenkinder.

Yvonne Bergfeld von der Wildtierrettung hat die drei Waschbären mit der Hand aufgezogen. Quelle: Stefanie Fechner

„Absoluter Jackpot“

„Anfangs habe ich jede Stunde nach ihnen geschaut, auch nachts. Später wurden sie dann alle zwei Stunden mit der Flasche gefüttert.“ Daheim in Berlin-Lichtenrade haben die Waschbären auch zum ersten Mal die Augen geöffnet. „Sie sind schon wie kleine Kinder“, bestätigt auch Mathias Block, Lebensgefährte der Wildtierretterin. In Liebenthal haben die drei Waisen am Sonntag ein neues Heim gefunden. „Sie gelten als Schädlinge und dürfen daher nicht mehr ausgewildert werden“, erklärt Yvonne Bergfeld. „Aber hier“, sagt sie mit Blick auf das Gehege, „haben sie einen absoluten Jackpot.“

Durch die Handaufzucht sind die Waschbären äußerst zutraulich. Quelle: Stefanie Fechner

Mammutprojekt mit Spenden finanziert

Sechs Wochen lang hat das Team um Tierparkleiterin Lydia Rick an dem Gehege gebaut. Eine Mammutaufgabe, die ohne die Hilfe zahlreicher Sponsoren gar nicht möglich gewesen wäre, sagt sie rückblickend. „Die Firma Robeta aus Milmersdorf hat uns das ganze Holz zur Verfügung gestellt“, erzählt die Liebenthalerin. Allein das eine Summe von etwa 3500 Euro. Zusätzlich sponsorte auch die Allianz Umweltstiftung „Blauer Adler“ einen Betrag in Höhe von 800 Euro, übergeben durch die Allianz-Agentur von Christine Jasulka aus Liebenwalde. „Damit konnten wir das Gehege noch schöner gestalten als ohnehin“, zeigte sich Lydia Rick dankbar.

Zehn Wochen ist der kleine Waschbär auf dem Arm von Lydia Rick alt. Quelle: Stefanie Fechner

Nicht zu vergessen seien aber auch die vielen Spender, die mit kleinen Beträgen zum Gelingen des Projektes beigetragen haben. Insgesamt hat das Projekt mit dem Innenausbau, der Bepflanzung und dem Teich etwa 7000 Euro gekostet. Der Kontakt zur Wildtierrettung besteht schon länger, erzählt Lydia Rick. „Und da sie immer wieder nach Endplätzen suchen, war unser Waschbärgehege am Ende ein Win-Win-Situation.“

Prominente Unterstützung für Liebenthal

Und das Ergebnis der Bemühungen kann sich sehen lassen: „Das Gehege ist etwa drei mal so groß wie vorgeschrieben“, weiß Lydia Rick zu berichten. Dazu ist es ausgestattet mit vielen Möglichkeiten zum Klettern und toben, aber auch Rückzugsmöglichkeiten sind vorhanden. „Es geht gar nicht schöner“, stimmt auch Yvonne Bergfeld zu. Es sei einfach ein Traum für die Waschbären. „Natürlich fällt es uns schwer sie abzugeben, aber hier haben sie es wirklich gut“, sind sich die beiden Wildtierretter einig.

Uwe Abels, bekannt aus dem RTL-Format „Bauer sucht Frau“, übernahm eine der Patenschaften. Quelle: Stefanie Fechner

Und die Waschbärenkinder bekamen sogar noch prominente Unterstützung. Iris und Uwe Abels, bekannt aus dem RTL-Format „ Bauer sucht Frau“, waren auf den Haustierpark aufmerksam geworden. „Wir haben den Beitrag von Sarah Knappik gesehen, da war uns klar, wir wollen auch helfen“, erzählen die Niedersachsen. So entstand der Kontakt zu Lydia Rick nach Liebenthal. „Sie haben uns unterstützt, obwohl auch sie ihr Café während der Coronakrise schließen mussten“, erklärt die Tierparkchefin. Doch damit nicht genug: Iris und Uwe Abels übernahmen auch noch die Patenschaften von zwei Waschbären, die jetzt die gleichen Namen wie ihre Paten tragen. „Für den dritten Waschbär suchen wir noch einen Paten“, so Lydia Rick weiter.

Iris und Uwe Abels wollen auf jeden Fall noch einmal nach Liebenthal kommen, um nach ihren Schützlingen zu sehen, Quelle: Stefanie Fechner

Weintrauben und Himbeeren zum Abschied

Natürlich ließ es sich Familie Abels nicht nehmen, mit „ihren“ Waschbären auf Tuchfühlung zu gehen. „Wir sind froh, dass wir die Patenschaften übernehmen konnten“, zeigt sich die 52-jährige Iris Abels überglücklich, während das Waschbärkind über ihre Schulter klettert. Mann Uwe (50) ist da entspannter. „Ich glaube, meiner Frau schießt gerade ein bisschen die Milch ein“, lacht er, ebenfalls mit einem Waschbären auf der Schulter. „Ich sehe das etwas gelassener.“ Kurzfristig wird auch schon die Möglichkeit einer eigenen Waschbärhaltung auf dem Hof in der Nähe von Oldenburg diskutiert. Einig sind sich die beiden aber darin, dass man auf jeden Fall noch einmal nach Liebenthal kommen will. „Wir kommen wieder und schauen, wie sich die Waschbären entwickelt haben“, versprechen sie. Dann ist es für die Waschbären Zeit für die letzte Fütterung von ihren Zieheltern Yvonne und Mathias. Es gibt Weintrauben und Himbeeren. Und zum Abschied gibt es noch einen Fruchtzwerg. „Für Fruchtzwerge und Löffelbisquit würden sie alles tun“, schmunzeln sie –und dann ist es Zeit für den Abschied.

Von Stefanie Fechner