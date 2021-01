Beisetzung: Bewegender Abschied von Jens Schewe aus Liebenwalde

Liebenwalde

Wenn gestandene Männer betroffen zu Boden schauen und sich dabei verstohlen die Augen reiben, dann muss etwas sehr Trauriges passiert sein. Auf dem Friedhof in Liebenwalde hieß es am Sonnabend, Abschied zu nehmen. Abschied von Jens Schewe. Der Liebenwalder Ehemann, Familienvater, Fußballtrainer und gute Freund so vieler Zeitgenossen in der Stadt und weit über deren Grenzen hinaus war am 28. Dezember 2020 an den Folgen eines Krebsleidens verstorben. Er ist nur 51 Jahre alt geworden, was viele der zahlreichen Trauergäste mit unbeschreiblich großer Fassungslosigkeit erfüllte. Und manch Weggefährte, den Jens Schewe einst trainiert oder mit dem er noch selbst zusammengespielt hatte, weinte hemmungslos. Andere versuchten die Tränen unter dem für die Zeremonie vorgeschriebenen Mund- und Nasenschutz zu verbergen. Ein feiner Mensch, der immer bemüht war, das Gute im Menschen zu sehen und der stets so viel Lebensfreude, Zuversicht und Optimismus versprühte, ist den letzten Weg gegangen. Und allen, die sich am Sonnabend auf dem Friedhof in Liebenwalde versammelt hatten, war es ein tief aus dem Herzen kommendes Bedürfnis, ihn dabei zu begleiten. Allen voran seine Familie, der er künftig natürlich am meisten fehlen wird.

Manche Gäste weinen hemmungslos

„ Jens hat meine Jugendzeit mitgeprägt und mir Fußball beigebracht" sagte am Sonnabend Neffe Ingo Schewe. Gemeinsam haben die beiden etliche Jahre Nachwuchsmannschaften des FV 1997 Liebenwalde trainiert. „Er hatte immer so viel Elan und hat stets eine gewaltige Portion Teamgefühl versprüht. Er wird mir fehlen", so Ingo Schewe. „Wir waren schon als Kinder befreundet und auch später immer gute Kumpel", sagt Dirk Pritschow, dem das Sprechen sichtlich schwer fällt. Kinderzeit, Schule, Fußball - sie hätten so viele Dinge gemeinsam erlebt. Und nun habe dieser tolle Freund so früh gehen müssen. „Wie soll man das begreifen", fragt Dirk Pritschow, der wie Jens Schewe ebenfalls 51 Jahre zählt.

Die Trauerfeier zur Beisetzung von Jens Schewe aus Liebenwalde. Quelle: Bert Wittke

Etwas abseits steht nach der Verabschiedung an der Urnengrabstätte Robert Beau und schüttelt den Kopf. „Das Schicksal ist nicht fair", sagt der Liebenwalder Fußballer. Jens Schewe habe für seine Mitmenschen - die jungen und die alten - so viel Gutes getan. Sei es beim Fußball oder auch abseits des grünen Rasens. Warum habe er diesen Weg nicht fortsetzen dürfen, sondern sei nun so schmerzlich aus dem Leben gerissen worden? Die Welt brauche solche stets positiv denkenden Menschen doch gerade heutzutage mehr denn je. Er finde, so Robert Beau, keine Worte, die dieses Unglück auch nur annähernd beschreiben könnten.

Fassungslosigkeit unter den Gästen

Der Trauerzug am Sonnabend war lang. Hätte Jens Schewe es sehen können, so waren sich die Anwesenden einig, er hätte wohl gesagt: Seid ihr verrückt, so einen Auflauf zu veranstalten! Er hätte jedoch sogleich hinzugefügt: Aber geil, dass ihr alle da seid! Denn Jens Schewe war einer, der das Leben liebte und dafür gekämpft hat, es so lange, wie seine Kraft reichte, genießen zu können. So viele Leute hätten es ihm gegönnt, die heimtückische Krankheit zu besiegen. Leider gehörte das Schicksal nicht zu seinen Freunden. Und das treibt selbst gestandenen Männern Tränen ins Gesicht, derer sie sich jedoch nicht schämen müssen.

Von Bert Wittke