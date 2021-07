Betrunkene Transporter-Fahrerin in Neuholland gestoppt

Neuholland

Nach Zeugenhinweisen kontrollierten Polizeibeamte am Montagmorgen gegen 8 Uhr eine 50-jährige Kleintransporterfahrerin auf der Nassenheider Chaussee in Neuholland. Zuvor soll die Frau Schlangenlinien gefahren und auch schon in den Gegenverkehr geraten sein.

Dabei stellte sich heraus, dass die Frau erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,53 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Von MAZonline