Liebenwalde

Was verbindet Zehlendorf mit Afrika? Zu diesem Thema, verbunden mit der Geschichte der Familie von Götzen, wird es am Donnerstagabend einen bebilderten Vortrag von Jörn Lehmann geben. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr und findet im „Wir Restaurant am See“ in Liebenwalde statt. Der Geschichtsverein lädt ein.

Von MAZonline