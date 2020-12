Corona: Dem Haustierpark Liebenthal droht das Aus – „Wir hoffen auf ein Weihnachtswunder“

Liebenthal

Friedlich grasen die Esel im Haustierpark Liebenthal auf ihrer Wiese, von den Sorgen der Tierpark-Chefin Lydia Rick wissen die Tiere nichts. Das gesamte Jahr war für den kleinen Tierpark eine enorme Herausforderung, vor allem in finanzieller Hinsicht. Der erneute Lockdown und die damit verbundene Schließung des Parks treffen die Inhaberin nun mit voller Wucht, sogar eine Schließung des Haustierparks steht im Raum. „Dass der Lockdown kommt war ja klar, aber warum die Tierparks schließen mussten, erschließt sich mir nicht“, berichtet Lydia Rick verzweifelt. Sie hat sogar berechnet, wie viele Leute theoretisch mit ausreichend Abstand in den Park passen würden. „Allein bei den Eseln könnten 200 Menschen um das Gehege stehen, ohne die zwei Meter Abstand zu unterschreiten“, erklärt sie. Auf das gesamte, sehr weitläufige und mitten im Wald gelegene Gelände würden etwa 2000 Leute passen, die sich auch dann noch aus dem Weg gehen könnten. „Und so viele Besucher sind bei weitem nicht gleichzeitig hier.“

Lockdown ist eine finanzielle Katastrophe

Dazu kommt, dass Lydia Rick den Tierpark nach der Übernahme in vielen Bereichen saniert und modernisiert hat, viele Tiere bekamen neue und größere Gehege, auch auf den Außenanlagen hat sich viel getan. Reserven anzulegen war so aber nicht möglich, so dass der Lockdown einer finanziellen Katastrophe gleichkommt. „Natürlich haben wir auch Anspruch auf die Unterstützungen der Bundesregierung“, berichtet die Liebenthalerin.

Diese würde aber zum Einen sehr gering ausfallen, zum Anderen sei mit der Auszahlung der Novemberhilfen erst im Januar des kommenden Jahres zu rechnen. „Ohne Spenden werden wir definitiv nicht über die Runden kommen, wir sind auf Hilfe angewiesen“, macht sie die Situation des Tierparks deutlich. Insgesamt belaufen sich die fixen Kosten auf etwa 8000 Euro monatlich.

Auch wenn Lydia Rick von ihrer Freundin Sarah Knappik und Kiez-Größe Olivia Jones vor allem in den sozialen Netzwerken unterstützt wird, die Kassen im Tierpark sind so gut wie leer. „Eigentlich müssten wir vor Weihnachten wissen, wie es für uns weiter geht“, so Rick weiter. „Wir hoffen auf die Unterstützung der Oberhaveler, auf ein Weihnachtswunder.“ Außerdem befürchtet sie, dass der Lockdown und die damit verbundenen Einschränkungen nicht im Januar ausgestanden sind. Das sei auch emotional alles äußerst anstrengend, erzählt Lydia Rick. Wer den Tierpark unterstützen möchte, kann zum Beispiel eine Tierpatenschaft übernehmen, so wie es kürzlich Iris Klein, Mutter von Daniela Katzenberger, für die Esel-Dame Mila tat. „Das hilft uns schon sehr“, sagt Lydia Rick.

Außerdem sind Spenden auf folgendes Konto möglich: Wildpferdegehege u. Haustierpark Liebenthal gGmbH, Mittelbrandenburgische Sparkasse, IBAN DE15 1605 0000 1000 5602 32 oder per Paypal unter spende@wildpferdegehege-liebenthal.de

