Der Opernsänger in der Kirche

Neuholland

Die Neuholländer Kirche ist Heiligabend immer rappelvoll. Oft werden zusätzliche Bänke hineingestellt, damit auch der letzte Gast einen Sitzplatz bekommt. Warum die Besucher sogar aus Nachbarorten in die außergewöhnliche Kirche ohne Kirchturmspitze strömen, hat zwei Gründe: Zum einen ist der Gottesdienst seit Jahren liebevoll vorbereitet und abwechslungsreich. Zum anderen sorgt der Opernsänger Jan Müller für den guten Ton. Wenn von der Empore die Stimme des Tenors ertönt, ist Gänsehaut-Zeit. Viele Besucher singen mit.

„Ich mache das seit zehn oder elf Jahren. Ich weiß es nicht mehr genau“, so Jan Müller, der seine Wurzeln in Liebenwalde hat und dort groß geworden ist. Das Haus seiner verstorbenen Eltern steht in der Stadt. Sein ehemaliger Klassenkamerad, der Neuholländer Stefan Steger, sprach ihn seinerzeit darauf an, ob er nicht Lust hätte, Heiligabend in der Neuholländer Kirche zu singen. „Wenn man mich fragt, dann mache ich das auch – wenn es zeitlich passt“, sagt Jan Müller.

Lehre in der Tischlerei Giese

Der heute 52-Jährige wollte nach der Schule irgendetwas mit Musik machen. Seine Eltern schickten ihn mit zehn Jahren auf die Musikschule nach Oranienburg. Nach der Schule wollte er kulturhistorisch tätig sein und Orgelbauer lernen. Er machte eine Tischlerlehre bei Horst Giese. Die Orgelbauer-Laufbahn zerschlug sich, es war ein begehrter Beruf. „Ich musste umdisponieren und kam mit 18 Jahren an das Mitteldeutsche Landestheater Lutherstadt Wittenberg, war dort von 1985 bis 1994 beschäftigt.“ 1990 begann er mit dem Gesangsstudium, war dann beim Chor in Rostock, bei der Deutschen Oper Berlin und in Stuttgart, bevor er 2007 an die Deutsche Oper zurückkehrte. „Ich wollte große internationale Sänger auf der Bühne hören. Die gab es in Stuttgart nicht. Die Heimat mit dem vielen Wasser zog auch.“ Und dann sprach ihn Stefan Steger an, ob er nicht gemeinsam mit Pfarrer Achim Rinn einen Gottesdienst gestalten wollte. Er tat es. Jetzt ist Matthäus Monz der für Neuholland zuständige Pfarrer. „Ich habe ihm einige Vorschläge geschickt, was ich singen könnte“, so Jan Müller. „Letztlich müssen sie ins Programm passen. Das entscheidet der Pfarrer.“

Auftritt in Neuholland ist auch Liebe zur Heimat

Jan Müller kommt dem Wunsch, in Neuholland aufzutreten, gern nach. „Das ist sicher auch die Liebe zur Heimat. Ich lebe jetzt seit 20 Jahren in der Großstadt, in Charlottenburg. Da freue ich mich auch auf die ruhigere, ländliche Gegend.“ Er hat in Berlin die Luisen-Kirchengemeinde. Auch dort wird er gefragt, ob er zur Weihnachtszeit singt. Der Spielplan an der Deutschen Oper ist eng, nur der 24. Dezember ist frei. „Wir stehen nicht jeden Tag auf der Bühne, sondern betreiben Repertoire-Pflege oder studieren neue Stücke ein“, sagt Jan Müller.

„Der Heiland ist geboren“ ist auch zu hören

Klassiker Für seine Auftritte in Neuholland wird dem 52-Jährigen Respekt gezollt. Dazu sagt er: „Man ist aber immer abhängig von der Begleitung.“ Mit der ehemaligen Liebenwalder Pfarrerin Barbara Fülle, die als ausgebildete Konzertpianistin heute Abend (Beginn: 18 Uhr) wieder an der Orgel sitzt, klappte das stets sehr gut. Die Besucher können sich darauf einrichten, „Cantique Noel“ von Adolphe Adam zu hören, eventuell auch „Ich steh an deiner Krippen hier“ von Johann Sebastian Bach und „Der Heiland ist geboren“.

Von Stefan Blumberg