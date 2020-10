„Die Heidekrautbahn soll wieder hier halten“

Liebenwalde

„Bitte lasst die Heidekrautbahn in Liebenwalde wieder halten.“ Das wünscht sich Klaus aus Liebenwalde, der seinen Nachnamen nicht nennen mag und direkt an der stark befahrenen Ernst-Thälmann-Straße wohnt. Und da liegt ihm gleich noch ein Wunsch auf den Lippen. „Ich finde, man sollte mal die Grünphase der Ampel Ecke Berliner Straße/ Ernst-Thälmann-Straße verlängern“, sagt der Rentner. „Der ganze Verkehr steht im Berufsverkehr bis zur Tankstelle und bis hinten zur Thürenbrücke. Weil der Abgasgestank so gesundheitsschädlich ist, öffnen wir kaum noch die Fenster vorne raus.“ Aber trotzdem lebt der Rentner gerne in seiner Stadt. „Ich finde, Liebenwalde hat das schönste Rathaus in ganz Brandenburg“, sagt er lachend.

Die meisten Liebenwalder wie Klaus leben auch gerne in ihrer Stadt. Natalie Altendorf (37 ist mit ihren drei Kindern (5 bis 14) erst vor zwei Jahren von Velten nach Liebenwalde gezogen. „Wir brauchten eine größere Wohnung und sollten in Velten für Vier-Zimmer 1200 Euro zahlen. Darüber hinaus haben die Schulklassen in Velten bei meinen Kindern eine Klassenstärke von 27 bis 30 Schülern gehabt. Jetzt beträgt die Klassenstärke 17 Kinder und die Miete ist auch viel günstiger.“ Aber trotzdem hat Natalie Altendorf auch einen Wunsch. „Meine große Tochter und ich wünschen uns einen Drogeriemarkt, in dem wir bestimmte Kosmetik- und Deoartikel bekommen, die es im Supermarkt ja leider nicht gibt.“

Einen Wunsch für seine große Tochter Anna-Lena (11) hat auch Rico (41) aus Liebenwalde. „Ich wünsche mir, dass Liebenwalde wieder eine Schule für zehn Klassen hat. Anna-Lena kommt nächstes Jahr in die 7. Klasse und muss dann einen weiten Weg in Kauf nehmen. Für welche Schule wir uns dann bewerben, hängst davon ab, ob Anna-Lena Abitur machen möchte oder nicht. Aber weit fahren bis zur nächsten Schule muss sie dann auf jeden Fall. Geht der Unterricht bis 14 Uhr, schätzen wir, dass sie vor halb Vier nicht zu Hause sein wird.“

Wegziehen würde die kleine Familie nicht aus Liebenwalde. Sie fühle sich hier sehr wohl. Allerdings hört man immer wieder Wünsche von Liebenwaldern wie, dass es hier ein schönes Restaurant geben müsste und mehr Arbeitsplätze. „Der Preußische Hof in Liebenwalde samt Gaststätte und Hotel ist schon lange geschlossen“, sagt der Liebenwalder Bert (29). Auch viele Betriebe hätten dicht gemacht, wie eine Dämmstofffirma oder das Werk, in dem Fenster hergestellt wurden sowie Betriebe der Metall-Branche. Stefanie Katz (25) hat als Verkäuferin Arbeit gefunden. Doch derzeit ist sie in Elternzeit. Baby Alina-Sophie ist einen Monat alt. „Wenn ich mit ihr zum Arzt muss, dann ist eine Autofahrt bis nach Velten oder Oranienburg fällig. In Liebenwalde sucht man einen Kinderarzt vergebens.“

Olivia May sucht in Liebenwalde eine Boutique vergebens. „Wenn ich ein neues Teil brauche, fahre ich entweder nach Berlin oder nach Oranienburg“, sagt die junge Frau. Peggy (38) denkt dagegen eher an ihre drei Kinder. „Ich würde mir in der Stadt ein paar grüne Ecken mehr wünschen und einen schönen Spielplatz“, sagt die junge Frau. Dort würde sie sich dann auch gerne mal mit ihrer Freundin Sina (29) aus Zehdenick zum Chillen treffen.

Von Jeannette Hix