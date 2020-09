Die Todeskreuzung von Liebenwalde

Liebenwalde

„Immer, wenn ich in Liebenwalde mit dem Rad auf der Ernst-Thälmann-Straße Richtung Rathaus fahre, bin ich an der Kreuzung Zehdenicker Straße äußerst wachsam. Hier sind schon viele Unfälle passiert.“ Das sagt Philip Schiewe (26). „Für Radfahrer und Fußgänger ist es an der Ecke kreuzgefährlich, wenn von der Ernst-Thälmann-Straße die Lkw in die Zehdenicker Straße einbiegen.“ Der junge Mann aus Kreuzbruch bei Liebenwalde tut gut daran, an dieser Kreuzung besonders aufmerksam zu sein. In den letzten Jahren waren dort zwei Tote und mehrere Schwerverletzte zu beklagen.

Todeskreuzung in Liebenwalde. Quelle: Jeannette Hix

Auch Rico (41) aus Liebenwalde findet diese Kreuzung gefährlich. Aber auch die Kreuzung davor Richtung Rathaus an der Ernst-Thälmann-Straße/Ecke Berliner Straße habe es in sich. „Durch die Baustelle in Teschendorf hat der Verkehr jetzt stark zugenommen“, sagt der Familienvater, der sich gerade an besagter Kreuzung mit Tochter Frieda (4) in der Pizzeria „Dolce Vita“ ein Eis geholt hat. Mehr Autos, Lkw und Busse biegen damit von der Ernst-Thälmann-Straße kommend in die Berliner Straße ein. „Ich wünschte, der Verkehr könnte so umgeleitet werden, dass Liebenwalde entlastet würde“, sagt der Familienvater.

Auch die Berlinerinnen Laura (l.9 und Kerstin finden die Kreuzung gefährlich. Quelle: Jeannette Hix

Auch Laura aus Berlin und ihre Freundin Kerstin (beide 31) haben an der Kreuzung kurz eine Pause gemacht. Die zwei wollen mit dem Rad nach Kopenhagen. „Hier gibt es zwar einen Radweg, aber trotzdem bin ich als Radfahrer im Straßenverkehr vorsichtig. Es ist mir schon oft passiert, dass sich bei parkenden Autos auf dem Radweg plötzlich eine Autotür öffnet – Unfälle für Radfahrer sind da programmiert.“ Auch Günter Tornow (86) aus Liebenwalde hält die Kreuzung Zehdenicker-/Ecke Ernst-Thälmann-Straße für gefährlich. Aber den ehemaligen Schornsteinfegermeister nervt noch ein ganz anderes Problem. „Als im Frühjahr 2018 die Ernst-Thälmann-Straße saniert wurde, profitierte auch ein Teil der Zehdenicker Straße davon. Aber im Zuge der Bauarbeiten verschwand die gestrichelte Leitlinie, die es Autofahrern ermöglichte, den Parkplatz Höhe der Kreuzung an- beziehungsweise abzufahren. Jetzt muss man nicht nur lange warten, um den Parkplatz anzufahren oder zu verlassen.

Rico und Tochter Frieda aus Liebenwalde wünschen sich weniger Autoverkehr in der Stadt. Quelle: Jeannette Hix

Weil die Abbieger zum Parkplatz durch den Gegenverkehr blockiert werden, können sie nicht abfahren. Die Folge ist, dass oft dadurch ein Rückstau entsteht und die Kreuzung blockiert wird.“ Niemand fühle sich dafür zuständig, ärgert sich Günter Tornow. Doch eine Anfrage der MAZ beim Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg ergab: „Wir haben die gestrichelte Linie vor der Parkplatzeinfahrt im Blick. Die Linie soll es wieder geben. Ein Termin für die Aufbringung steht aber noch nicht fest“, sagt Steffen Streu, Sprecher vom Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg. Die Kreuzung soll auch schon „entschärft“ worden sein. So sollen die Fußgänger vier Sekunden früher Grün bekommen haben als die Autofahrer, um so einen Vorsprung zu haben. Ein Geländer verhindert, dass niemand vom Bürgersteig plötzlich auf die Zehdenicker Straße treten kann. Und trotzdem fahren an dieser Ecke bei den Radlern Angst und Vorsicht immer mit.

Von Jeannette Hix