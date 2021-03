Entsetzten im Haustierpark Liebenthal: Unbekannter erschießt zwei Damhirsche

Liebenthal

Fassungslosigkeit und Entsetzen herrschen in diesen Tagen im Liebenthaler Haustierpark. „Wir haben am Freitagmorgen das erste Mal einen toten Damhirsch auf dem Gelände gefunden, auf dem sich auch unsere Wildpferde befinden“, berichtete Inhaberin Lydia Rick. Ein Mitarbeiter fand das Tier und zog es in den Fang. „Ich habe mir den Hirsch dann angeschaut, weil er verletzt war. Allerdings dachte ich, dass diese Verletzungen vom Herunterziehen von der Wiese stammten.“ Am Sonnabendmorgen gegen 9 Uhr bot sich Lydia Rick ein nahezu identisches Bild. „Mein Mann war mit auf der Fläche und schaute sich das Tier an. Dann sagte er, er wäre erschossen worden.“

Tiere leben in einem geschützten Reservat

Tatsächlich weist das Tier eine Eintritts- und Austrittswunde einer Kugel hinter dem Schulterblatt auf. Daraufhin habe man sich auch das verendete Tier vom Freitag noch einmal angeschaut. „Es sollte ja erst am Montag vom Abdecker abgeholt werden“, so die Tierpark-Chefin. Das Ergebnis: Auch dieser stattliche Hirsch wurde erschossen. Es folgte ein Gespräch mit dem zuständigen Revierförster, der sich die getöteten Tier ebenfalls ansah. „Er sagte, dass die Schusswunden aus zwei verschiedenen Waffen kommen und schließt auch aus, dass es einer von seinen Jägern war.“ Zum einen sei gerade Schonzeit, zum anderen mache es für einen Jäger keinen Sinn ein Tier zu erlegen, welches nicht weiter verarbeitet wird.

Polizei ermittelt gegen Unbekannt

„Man kommt auch nicht an die Tiere dran. Das Reservat ist mit einem zwei Meter hohen Zaun umfasst, dazu dreifach Elektrozaun, der eigentlich zum Schutz vor Wölfen gedacht war“, erzählt Lydia Rick geschockt. Was die Beweggründe des Schützen waren lässt sich nur mutmaßen. Eine Anzeige bei der Polizei wurde aufgegeben. Das bestätigte auch der zuständige Dienstgruppenleiter André Quade auf MAZ-Nachfrage. „Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und Verdacht der Wilderei.“

Der Damhirsch weist eine Schusswunde im Schulterbereich auf. Quelle: privat

Lydia Rick hat indes selbst Maßnahmen ergriffen und den besagten Bereich rund um das Reservat mit Kameras ausgestattet. „Es muss in den Morgenstunden passiert sein“, ist sie sich sicher. Beim am Sonnabend tot aufgefundenen Hirsch habe noch nicht einmal die Leichenstarre eingesetzt. „Aber eine Gefahr für unsere Besucher besteht nicht.“ Den entstandenen Schaden kann die Tierpark-Inhaberin nicht abschätzen. „Darum geht es am Ende aber auch gar nicht“, sagt sie. „Der Park ist unser zu Hause, jedes Tier ist ein Familienmitglied.“ Ihre Bitte: „Wenn jemand etwas gesehen oder gehört hat, wendet euch bitte an die örtliche Polizeidienststelle.“ Die Polizeiinspektion Oranienburg ist unter der Telefonnummer 03301/85 10 erreichbar.

Von Stefanie Fechner