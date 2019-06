Liebenwalde

Die Ackerbürgerstadt Liebenwalde stand am Wochenende wieder voll und ganz im Zeichen der Handballtage. Hunderte von Athleten und Zuschauern bevölkerten das Sportplatzgelände am Mühlensee und sorgten wieder für eine einzigartige Atmosphäre.

Bereits am Freitagabend erfolgte mit einer rauschenden Party der Startschuss zu den 28. Liebenwalder Handballtagen, die aus ganz Deutschland angereisten Teams feierten bis in die frühen Morgenstunden eine feuchtfröhliche Party. Am Samstag wurde dann auch Handballgespielt, ab 10 Uhr wurden auf vier Feldern die Wettbewerbe im Herren- und Damenbereich ausgetragen. Trotz Unwetterwarnungen konnten die Organisatoren das Turnier an beiden Tagen ohne Probleme durchführen, was Vereinschef Marc Stägemann erleichtert zur Kenntnis nahm. „Da hatte natürlich der Wettergott ein Einsehen mit uns. Wir hatten schon einmal vor Jahren den Fall, dass die Plätze nach Starkregen komplett aufgeweicht waren, dann ist natürlich die Verletzungsgefahr für die Aktiven extrem groß. Das blieb uns aber zum Glück erspart.“

Trotz tropischer Temperaturen zeigten alle aktiven Sportler- und Sportlerinnen attraktiven Handball. Quelle: Robert Roeske

Rein sportlich konnte Stägemann aus Liebenwalder Sicht auf ein zufriedenstellendes Wochenende zurückblicken. „Wir haben mit den Männer und auch den Frauen jeweils den vierten Platz erreicht, das ist völlig ok. Gerade bei den Männern waren die drei vor uns platzierten Teams einfach eine Klasse besser. Das können wir auch dann locker akzeptieren“, sagt der Vereinschef. Bei den Herren sicherte sich das Team HC Meeting den Pokalsieg, eine Mixmannschaft bestehend aus Spielern aus fünf verschiedenen Bundesländern. Das Team mit der weitesten Anreise stellte jedoch die TSG Füllauf, mit einigen Spielern aus Altenerding ( Bayern). Federführend bei diesem Team ist Simon Klawe, der lange Zeit in Liebenwalde wohnte und nun seit acht in Bayern lebt. „Wir spielen dort auch Handball, unsere Frauenmannschaft aus Erding war auch schon öfters in Liebenwalde. Inzwischen sind die Handballtage für alle aus Bayern ein absoluter Pflichttermin geworden, alle mögen die lockere Atmosphäre“, berichtet der 35-Jährige, der auch viele Jahre in Wildau Handball spielte und auch von dort einige Spieler mit im Team der TSG Füllauf hatte. Gerade das Handballspielen auf Rasen sei laut Klawe ein Highlight für Spieler aus Bayern. „Dort wird fast ausschließlich nur in der Halle gespielt, demzufolge sind alle natürlich begeistert, wenn man mal die Möglichkeit hat, auf Naturrasen zu spielen“, erzählt Klawe. Bei den Damen durften die Berliner Mannschaft „Die Assis“ den Siegerpokal in die Höhe stemmen.

Die TSG Füllauf – ein Team mit Spielern aus Liebenwalde, Wildau und Altenerding aus Bayern. Quelle: Knut Hagedorn

Ein am Montag noch hörbar angeschlagener Vereinschef zog Bilanz und blickt auf eine gelungene Veranstaltung zurück. „Wir haben bis Montagfrüh alles abgebaut und jetzt sind wir schon alle extrem knülle. Aber der hohe Aufwand und die großen Anstrengungen lohnen sich immer wieder und wenn man in die strahlenden Gesichter der Teilnehmer schaut – ist das Lohn genug“, sagt Stägemann. Vor allem bedankt er sich bei den vielen freiwilligen Helfern: „Ohne sie wäre das alles nicht realisierbar – das muss man ganz deutlich herausstellen. Vielen Dank an alle, die uns in allen Bereichen wahnsinnig unterstützt haben.“ Nach einigen Tagen Erholung und Akkus laden beginnen die Verantwortlichen dann bereits mit der Planung für das Jahr 2020.

Von Knut Hagedorn