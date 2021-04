Ersatzteile fehlen: Klappbrücke in Liebenwalde bleibt unten

Liebenwalde

Still ist es geworden am Liebenwalder Stadthafen. Coronabedingt liegt der Wassertourismus brach, auch die gastronomischen Angebote sind nicht umsetzbar. Dennoch wundern sich viele, warum die Klappbrücke nicht hochgefahren wird. „Momentan fehlen die entsprechenden Motoren an der Brücke, um das Bauwerk hochzufahren“, bringt Hafenmeister Lutz Holzendorf Licht ins Dunkel.

Es fehlen Ersatzteile für die Motoren der Klappbrücke. Quelle: Robert Roeske

Auch in den kommenden Tagen wird sich an der Situation in der Ackerbürgerstadt nichts verändern, denn coronabedingt können die anvisierten Wartungsarbeiten an den Motoren nicht fertiggestellt werden, da schlichtweg Ersatzteile nicht angeliefert werden. „Normalerweise wäre jetzt Saisonstart, aber die Brücke bleibt erstmal weiterhin geschlossen. Wir hoffen, dass im Mai dann die Ersatzteilbeschaffung wieder normal anläuft und dann die Motoren wieder angebracht werden“, ergänzt der 54-Jährige, der seit drei Jahren Hafenmeister in Liebenwalde ist. Eine längere Schließzeit würde den touristischen Standort Liebenwalde hart treffen, wie der Grüneberger berichtet: „Die Brücke am Langen Trödel ist quasi der Durchfahrtsweg auf dem Wasser von Zerpenschleuse bis nach Zehdenick und sehr beliebt.“

Die Klappbrücke am Liebenwalder Stadthafen. Quelle: Robert Roeske

Vor allem die Corona-Pandemie hat die Arbeit des Hafenmeisters stark beeinflusst. „Momentan findet nahezu nichts statt, von daher haben wir natürlich auch deutlich weniger zu tun. Wir versuchen gerade Schadensbegrenzung zu betreiben, am Wochenende verkaufen wir ein wenig Außer-Haus, aber das hält sich alles in Grenzen. Ansonsten sind wir vorrangig damit beschäftigt, die Grünflächen hier am Hafen zu pflegen.“ Vor der Coronapandemie war der Stadthafen eine wichtige touristische Attraktion für die Ackerbürgerstadt, wie Lutz Holzendorf berichtet: „Der Wassertourismus boomt, zudem führt der Radweg Berlin nach Kopenhagen durch Liebenwalde. Da war unser Stadthafen schon ein gern anvisiertes Ausflugsziel, an dem man gerne einen Stopp eingelegt hat.“ Auch der letztjährige Sommer brachte trotz Pandemie viele Gäste nach Liebenwalde.

Aussichten für 2021 eher düster

Die Aussichten für das Jahr 2021 sind allerdings laut dem Hafenmeister eher düster. „Durch die aktuellen Bestimmungen ist ja gastronomisch nur Außer-Haus-Verkauf möglich, da aber auch schlichtweg die Touristen fehlen ist dieser nur spärlich nachgefragt.“ Eine schnelle Verbesserung der Situation sieht der 54-Jährige nicht. „Um ehrlich zu sein, habe ich das laufende Jahr schon fast abgeschrieben. Wir hoffen noch auf einige gute Wochen im August und September, dann muss aber auch das Wetter mitspielen.“ Zunächst einmal hofft man aber am Liebenwalder Stadthafen auf eine baldige Lösung des Motorenproblemes an der Klappbrücke.

Von Knut Hagedorn