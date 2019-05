Seit Herbst 2018 läuft der Umbau der ehemaligen „Werner-Seelenbinder-Oberschule“ in Liebenwalde. Wenn alles glatt geht, soll zum kommenden Schuljahr die Grundschule „Am Weinberg“ in den denkmalgeschützten Gebäudekomplex einziehen. Und am 24. August soll das Stadtfest auf dem Schulhof stattfinden.