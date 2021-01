Hammer

Hammers Feuerwehrleute behaupten, sie hätten den längsten Trabi der Welt. Vom Frontscheinwerfer bis zum Schloss der Kofferklappe misst er fast 700 Kilometer. Im Jahr 2009 nahmen die Hammeraner aus Oberhavel ein „feuerrotes Spielmobil“ mit in den Westen – einen Feuerwehr-Trabi. Er war seinerzeit als Geschenk zum 75-jährigen Bestehen der befreundeten Hammeraner Feuerwehr in der Eifel gedacht.

Der Trabi kehrt zurück

Weil die dortige Wehr schon bald mit der Wehr des Nachbarortes fusionierte und es in Hammer in der Eifel kein Feuerwehrgerätehaus mehr gab, brachten die Jungs den Trabi wieder zurück zu ihren Freunden nach Oberhavel. Dort sei das gute Stück weitaus besser aufgehoben, als in irgendeinem Schuppen in der Eifel. Ganz auf eine Rennpappe verzichten müssen aber auch die Kameradinnen und Kameraden in der Eifel nicht.

Seit Oktober vorigen Jahres dürfen sie sich zumindest über die vordere Hälfte eines Trabis freuen. Die ziert bei ihnen im Ort ein Podest, das so aussieht, als würde der Trabi ein Stück Mauer durchbrechen. Das Gegenstück – das Heckteil – ziert die Wand einer Scheune von Heiko Bernhardt, der seit vielen Jahren Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Hammer ist.

Die Front zieht in die Eifel

Als er das Heck in eine Mauer auf seinem Hof eintauchen ließ, stand für die Kameraden fest, dass sie das Vorderteil zu den Freunden in die Eifel bringen würden, damit es dort ähnlich originell platziert werden kann. Wahre Freunde teilen eben alles.

Von Bert Wittke