Feuerwehr Hammer: 22 aktive Kameraden sind im Einsatz

Hammer

Bei der Ortsfeuerwehr Hammer gibt es eine Besonderheit zu bestaunen. „Wir haben den längsten Trabi der Welt“, erläutert Ortswehrführer Thomas Balke. Heißt: Das Heck befindet sich am Haus eines Feuerwehrkameraden in Hammer, die Front befindet sich im Gerätehaus der Partnerfeuerwehr, ebenfalls in einem Ort namens Hammer, der sich allerdings in der Eifel befindet.

Steckbrief Gründungsdatum:1904 Wehrführung: Thomas Balke Mitgliederzahl:54 Fahrzeuge: LF 10/6, VRW Einsätze 2019:38 Anschrift: Eberswalder Straße 38a, 16559 Liebenwalde, OT Hammer Kontakt:033054/6 04 29

„Im Moment bewältigen wir gemeinsam Corona“, berichtet Balke weiter. Natürlich versuche man, viel gemeinsam zu machen. „Aber zur Zeit beschränkt sich fast alles auf einen gemeinsamen Dienst.“ Man sei allerdings guter Dinge, im kommenden Jahr wieder mehr gemeinsam unternehmen zu können.

Im 14-tägigen Rhythmus werden die Kameraden aus- und fortgebildet. „Wir haben einen hohen Ausbildungsstand und sind technisch gut ausgerüstet“, lobt der Ortswehrführer seine 22 aktiven Kameraden. Das zeige sich auch an den kontinuierlich steigenden Einsatzzahlen.

Von Stefanie Fechner